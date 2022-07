Colori, musica e sapori, sul letto del Piovego: un pieno di successi

Dopo due anni di pausa complice l'emergenza Coronavirus, è tornata a Noventa Padovana la tradizionale festa sul Ponte, evento organizzato dalla Pro loco, con il coordinamento dell'amministrazione comunale. E' stata una due giorni di assoluto divertimento, senza episodi che potessero macchiare il felice esito della kermesse. Un connubio di bella gente, buona cucina, colori e musica, che ha rallegrato migliaia di visitatori giunti anche da fuori provincia. Tra i vip che hanno fatto capolino nel cuore del paese in occasione della festa, non è mancata la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin. Il gran finale con lo spettacolo pirotecnico sul letto del fiume Piovego è stato il naturale congedo ad un evento che anno dopo anno è diventato un punto fermo dell'estate di Noventa Padovana. Il felice esito della manifestazione è dovuto al prezioso spirito di servizio di decine di volontari che spendono il loro tempo libero per curare nel dettaglio i vari aspetti della festa. Sul fronte della sicurezza hanno operato senza sosta i volontari della Protezione civile, gli agenti della Polizia locale del comandante Mario Carrai e i carabinieri della locale stazione coordinati dal luogotenente Enzo Callegaro. Numerosi i consensi della gente per questa festa che ha consentito alla gente di Noventa di riabbracciare il proprio territorio e di vivere finalmente dopo tanta sofferenza un momento di sana socialità. Tra gli organizzatori, che di fatto hanno curato nei dettagli ogni virgola della kermesse, ora l'attenzione è già rivolta alla Fiera d'Autunno, meglio conosciuta come la sagra del Folpo in programma a fine ottobre, che rappresenta l'evento di strada più importante del territorio e non solo, capace ogni anno di radunare migliaia di visitatori. Anche per la sagra del Folpo, così come è capitato per la festa sul Ponte, sarà un gradito ritorno alle origini dopo due anni di brusco stop a seguito delle restrizioni imposte dal Governo in materia di sicurezza sanitaria. L'amministrazione comunale di Noventa Padovana coordinata dal sindaco Marcello Bano e dal suo vice Nicola Cannistraci, stanno lavorando a trecentosessanta gradi per rendere il paese ancora più vivibile e ricco di iniziative per la gente.