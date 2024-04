"Sai che ci vedo già da grandi?". I lavori del futuro, tra musica e videogame

Passioni che diventano professioni, con i Bengala Fire, finalisti di X Factor 2021, e la Video Game Production Director Giulia Carlotta Zamboni, in dialogo col moderatore Alberto Antonello. Dedicato agli appassionati di musica e videogame in ogni forma, e aperto a chiunque sogni di trasformare il proprio hobby in qualcosa di più, questo evento permetterà di conoscere da vicino chi è riuscito a trasformare la sua passione in una professione.

Giulia Carlotta Zamboni e i Bengala Fire, in un incontro moderato da Alberto Antonello, risponderanno alle vostre domande e sveleranno i segreti del mestiere. Seguirà un’attività di gruppo sul tema dell’evento e, a conclusione… aperitivo e un’esplosiva performance dei Bengala Fire!

L’evento avrà luogo a Il Chiosco (Via Ludovico Ariosto, 10, Padova), ma in caso di maltempo verrà spostato al Fishmarket (Via fra' Paolo Sarpi, 37, Padova). L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma i posti sono limitati. Iscrivetevi ora per assicurarvi un posto! Gli iscritti riceveranno in omaggio la tessera valida per gli ingressi al Chiosco e al Fishmarket.