"Allegro ma non troppo", commedia irriverente alla Sala della carità

Secondo appuntamento della rassena "C'era una volta" che annovera ben quattro spettacoli firmati MUSA Arte e Spettacolo, presso una delle sale più antiche e prestigiose della città, la Sala della Carità, con affreschi del Varotari risaltenti al 1500.

Nella splendida corinice si rappresenterà una commedia musicale dai toni brillanti e tragicomici tratta da Vedova Allegra di Franz Lehar e per l'occaione ambientata nella Padova di inizio '900 all' epoca della "Belle epoque".

Trama

Nell'Italia agli albori del '900 un giovane e talentuoso compositore è messo alle strette dalla stipula di un contratto vincolante col teatro Verdi di Padova, teatro d'opera della città. Un contratto fruttuoso certo, ma che pretende incassi e non ammette sconfitte. Il compositore ha poco tempo per terminare la partitura ma non è da solo, anzi è aiutato, e talvolta ostacolato, dal un cast improvvisato, che fatica a scindere la realtà della vita quotidiana dalla finzione del palcoscenico procurando una catena di disastri e comicità. Musiche e Valzer di F. Lehar (1870 – 1948).

Gradita prenotazione al 347 009600

Ingresso Libero con offerta responsabile

In caso di soldout si effetuerà replica alle ore 18

Evento organizzato da associazione Musa Arte e Spettacolo in collaborazione con associazione Gattamelata e chiesa di San Francesco.

I prossimi appuntamenti della rassegna "C'era una volta" saranno il 26 Novembre e 10 Dicembre sempre presso la Sala della carità.