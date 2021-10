Salmo con “Flop tour 2022” a Padova alla Kione Arena

“FLOP” ha conquistato la posizione #1 della Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di debutto (1-3 ottobre). Risultato eccezionale anche per il singolo “KUMITE” - da oggi in radio - che si classifica alla posizione #10 della Top 10 Global Songs Debut.

L’attività live occupa da sempre un posto centrale nel percorso di SALMO, che trova sul palco la sua naturale e autentica dimensione, a contatto con il pubblico che è trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione.

Arrivato a tre anni di distanza da “Playlist” (sei dischi di platino), “FLOP” è un disco che si interroga su un tema importante quanto tabù, quello del fallimento, che con tutte le contraddizioni del caso ci rende umani. Salmo affronta la paura più grande di ogni artista, in un mondo dominato da materialismo e capitalismo, dove contano la ricerca della perfezione, della fama a tutti costi, in cui i parametri si misurano sui like, i numeri, gli averi più che gli esseri, e ci immerge nella profondità di una parola temuta, (dove si nasconde la vita). FLOP è una breccia che svela le apparenze, una sincope sonora, un invito a sbagliare in un mondo tanto perfetto quanto spesso ipocrita.

Un album che sposta continuamente l’equilibrio del pubblico, lo disorienta, conducendolo nelle stanze specchiate delle mille anime artistiche di Salmo, qui lasciate libere di esprimersi come mai prima d’ora. Un disco maturo, eccentrico, fuori dai canoni di genere; al flow inossidabile che da sempre continua a rivoluzione il rap italiano si uniscono e alternano aperture vocali, chitarre sfreccianti e innesti elettronici che portano chi lo ascolta su di un ottovolante sonoro senza soste. Così ricco di idee, così controcorrente, così fuori dagli schemi da essere - di per sé - un FLOP eccezionale. Ad accompagnare il rapper sardo in questo viaggio alle radici del fallimento, il meglio della scena rap degli ultimi vent’anni, Marracash (“La chiave”), Gué Pequeno (“YHWH”), Noyz Narcos (“Ghigliottina”), oltre alla voce eterea di Shari (“L’angelo caduto”), giovane promessa del panorama italiano.

Il concerto a Padova

31 marzo 2022

ore 21

alla Kioene Arena - Padova

Info web

https://zedlive.com/evento/live-salmo-flop-tour

Foto articolo da comunicato stampa e da https://zedlive.com/evento/live-salmo-flop-tour

