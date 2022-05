"Salone dei Sapori 2022 - Il festival del gusto": talk, showcooking e ospite speciale Carlo Cracco, ma non solo…

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/974818099847252

Il primo grande festival completamente dedicato al gusto torna a Padova!

Dal 27 al 29 maggio, il centro patavino si riempirà di profumi, prelibatezze e sapori per dare vita alla nuova edizione del Salone dei Sapori.

Showcooking, degustazioni, piatti del territorio, incontri gratuiti ed esposizioni per ricoprire le eccellenze gastronomiche del territorio oltre ad un ospite d’eccezione: Carlo Cracco.

Scopri tutto il programma in continuo aggiornamento: https://www.salonesapori.it/

Il Festival del gusto

Salone dei Sapori è la kermesse enogastronomica nata con l’obiettivo di valorizzare il più antico mercato coperto d’Europa dove il tema del gusto viene affrontato in tutte le sfaccettature con l’obiettivo di promuovere la cultura del cibo, diffondere le buone abitudini alimentari creando orientamento al consumo e valorizzando le eccellenze del nostro territorio.

La doppia anima della manifestazione avrà come location:

il Sotto Salone e le piazze con un itinerario dove poter degustare e incontrare i migliori prodotti e le eccellenze del territorio, accompagnati da momenti di intrattenimento e musica.

Il Palazzo della Ragione patrimonio UNESCO che torna ad ospitare talk con relatori, grandi ospiti, incontri culturali e istituzionali dedicati ai professionisti, appassionati del mondo food e studenti.

Il Caffè Pedrocchi, lo storico caffè di Padova ospiterà la cena di gala di apertura e i workshop delle migliori aziende enogastronomiche della provincia

Novità del 2022

La grande novità dell’edizione 2022 è il Palco dei Sapori in Piazza della Frutta. Il palcoscenico allestito con la collaborazione dell’emittente televisiva 7GOLD vedrà protagonisti tutti gli Chef stellati e i talent del territorio alternarsi ai fornelli in spettacolari show cooking ed interviste.

Programma

Di seguito il calendario con tutti gli appuntamenti del Salone dei Sapori.

Venerdì 27 maggio

18 - 19.30

Sala Rossini Caffè Pedrocchi

Presentazione del libro “Uno Chef per amico” dello Chef Daniele Rossi

Partecipa gratuitamente alla presentazione: https://cutt.ly/Salonedeisapori-Rossi

20 - 23

Caffè Pedrocchi

Cena Gran Gala dei Sapori

Prenota il tuo tavolo: ?????? ??????? ??????????? ?? ????????????. Prezzo della cena 50 euro

Sabato 28 maggio

9.30 - 13

Palazzo della Ragione

Premiazioni dell’istituto Alberghiero Pietro d'Abano

(evento privato)

17 - 18.30

Palazzo Moroni

Talk Sprechi Alimentari

partecipa gratuitamente al Talk: ?????? ??????? ??????????? ?? ????????????

17.30 - 19

Libreria Mondadori

Presentazione del libro “E' autentico cioccolato” di Rossana Bettini

partecipa alla presentazione: https://cutt.ly/SalonedeiSapori-cioccolato

19 - 20.30

Libreria La Forma del Libro

Presentazione del libro “Grand Eno-Tour del Mediterraneo” e degustazione a cura di Enoteca Mediterranea

Partecipa alla presentazione con degustazione: https://cutt.ly/SalonedeiSapori-enoteca

ingresso 25 euro

Domenica 29 maggio

10 - 22

Piazza delle Erbe

Degustazioni e Dj Set (ingresso free)

10 - 22

Piazza della frutta

Degustazioni e Showcooking (ingresso free)

10 - 20

Sottosalone

Degustazioni (ingresso free)

10.30-12.30 e 15.30-17.30

Via Oberdan

Workshop e laboratori per bambini a cura di Non Solo Tata, Vagabondare con Stile e Gioco e Benessere in Pediatria

Posti limitati!

Prenota gratuitamente il tuo ingresso:

Laboratorio 10.30

https://cutt.ly/Salonedeisapori-bimbi1

Laboratorio 15.30

https://cutt.ly/SalonedeiSapori-bimbi2

14 - 19

Caffè Pedrocchi

Workshop sul gusto e i sapori della Provincia di Padova

Partecipa gratuitamente al workshop: ?????? ??????? ??????????? ?? ????????????

17 - 18

Palazzo della Ragione

Talk con lo Chef Carlo Cracco

Partecipa gratuitamente al talk: https://cutt.ly/SalonedeiSapori-Cracco

Main Partner: Alì supermercati

Partners: Antenore Energia e Unox Ovens

Media Partners: 7Gold e Radio Padova

In collaborazione con il Comune di Padova e con il contributo di Ente Provincia di Padova.

Evento organizzato da Superfly Lab e Veneto Suoni e Sapori.

Info web

https://www.salonesapori.it/

https://www.padovanet.it/evento/salone-dei-sapori-2022-il-festival-del-gusto

https://www.facebook.com/events/365645708835136/

https://www.facebook.com/events/974818099847252

FB: https://www.facebook.com/salonedeisapori

IG: https://www.instagram.com/salone_dei_sapori

Foto aricolo dall'evento da Facebook https://www.facebook.com/events/974818099847252