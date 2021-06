"Il Salone dei Sapori": tutto il programma completo del weekend

Il Salone dei Sapori per la sua terza edizione torna con un Weekend dei Sapori, dall’11 al 13 giugno, il weekend del Santo, a Padova, tra proposte enogastronomiche, menu a tema, degustazioni che coinvolgeranno ristoranti, bar ed enoteche di tutta la città, incontri culturali ed istituzionali nell’esclusiva cornice del Palazzo della Ragione, che ospiterà in anteprima la proiezione del docufilm “Io Salone, il custode del gusto”.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Padova e del contributo del Comune di Padova Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive e Regione del Veneto.

Un grande weekend dei Sapori

Un weekend, anticipato dall’evento di preview di celebrazione del 190esimo anniversario del Caffè Pedrocchi (9 giugno), dove Padova tornerà a parlare il linguaggio del gusto. Cittadini e visitatori potranno sedersi nel loro locale preferito, tra i numerosi che hanno aderito all’iniziativa, gustando le proposte riservate alle specialità del territorio. La città del Santo celebrerà così la ripartenza e le tanto attese riaperture, al fianco della categoria della ristorazione, riscoprendo inoltre il piacere dello stare assieme, tra i plateatici, le vie della città e nelle piazze trasformate in salotti, allietati dai sottofondi musicali curati da Rehegoo e Radio Company, tra cicchetti e snack farciti con i prodotti del territorio. Pranzi, aperitivi e cene che riporteranno la gioia ed i piaceri dei grandi sapori nella città del Santo.

I locali che hanno aderito

È possibile scoprire tutti i locali che hanno aderito all’iniziativa - grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria - tra ristoranti, bar, enoteche, pasticcerie ed enogastronomie nel sito www.salonesapori.it, sfogliando nella vetrina virtuale interattiva tutte le proposte enogastronomiche dedicate ai sapori del nostro territorio.

La cultura enogastronomica con la ripartenza

«Abbiamo pensato quest'anno di sfruttare l'evento per coniugare la diffusione della cultura enogastronomica con la ripartenza dei locali di ristorazione della città - afferma Antonio Bressa, Assessore al Commercio e Attività Produttive del Comune di Padova -. Ne è nato un coinvolgimento di tantissime attività che andrà a fare da corollario agli eventi di approfondimento sulla sostenibilità e alla valorizzazione dell'antico mercato Sotto il Salone con l'inedito docufilm dedicato. Continua così una narrazione accattivante in grado di esaltare il nostro patrimonio di gusti, tradizioni ed eccellenze facendo squadra per la promozione e la ripartenza della città».

Saperi e sapori in Palazzo della Ragione

Palazzo della Ragione torna ad ospitare relatori, grandi eccellenze ed incontri istituzionali in presenza nel grande Salone pensile, inserito nei cicli di affreschi trecenteschi di Urbs Picta candidati a Patrimonio dell’Unesco.

Tre grandi appuntamenti che riporteranno i protagonisti del gusto e della cultura nell’esclusiva cornice dell’antico palazzo.

Venerdì 11 giugno - premiazioni delle eccellenze

A cominciare dalle premiazioni delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio Venerdì 11 giugno, dalle ore 17, in presenza delle istituzioni cittadine, a cui seguirà la proiezione in anteprima del docufilm “Io Salone, il custode del gusto” (l’intero appuntamento, con la premiazione delle eccellenze e la proiezione del docufilm sarà aperta gratuitamente al pubblico previa iscrizione online per un numero limitato di posti).

Sabato 12 giugno - Cerimonia di Proclamazione Plenaria

Sabato 12 giugno, dalle ore 14.30, sarà la volta della Cerimonia di Proclamazione Plenaria dell’Accademia delle Professioni. Palazzo della Ragione si tingerà di blu per la proclamazione dei diplomati dell’Accademia. I riflettori saranno puntati sugli allievi provenienti dalle sedi di Padova, Venezia, Verona, Vicenza e Treviso, Bologna e Carate Brianza i quali, alla presenza dei Rappresentanti delle Istituzioni, saranno celebrati attraverso la Cerimonia di Proclamazione Plenaria (evento destinato ai soli diplomati dell’Accademia).

Domenica 13 giugno - Talk “Fast Good”

Domenica 13 giugno, alle ore 16, è previsto il talk “Fast Good” sul futuro della filiera food tra innovazione e antispreco, con Too Good to Go, Five e Cristina Biollo, con il supporto di Confartigianato imprese Padova (incontro a partecipazione gratuita previa iscrizione online: posti limitati).

Tutte le informazioni su tutti gli appuntamenti si possono trovare nel sito ufficiale www.salonesapori.it.

Il docufilm dedicato all’antico mercato del Sotto il Salone

Il Palazzo della Ragione sarà anche la sede prestigiosa che ospiterà in anteprima la prima proiezione di uno dei progetti più importanti legati alla terza edizione del Salone dei Sapori, il docufilm “Io Salone, il custode del gusto”, dedicato all’antico mercato del Sotto il Salone, prodotto da Superfly Lab, diretto da Enrico Lando e con la voce narrante di Andrea Pennacchi.

Il breve docufilm, che verrà inoltre presentato nell’ambito della 78esima Mostra del Cinema di Venezia, con il patrocinio di Veneto Film Commission, vede inoltre la partecipazione dello chef stellato Massimiliano Alajmo, dell’enogastronomo Alberto Marcomini, dello scrittore Matteo Strukul, del regista e documentarista Toni Andreetta, del Presidente della Veneranda Arca di S. Antonio Giovanna Baldissin Molli, del Consorzio il Salone con Paolo Martin e Fulvia Furlanis e dell’archeologo Giancarlo Garna.

Un mix di interviste, immagini inedite e materiali d’archivio che ritraggono l’antico mercato come un social network naturale, un custode del gusto, un padre della città che nutre e protegge una tradizione immutata nei secoli. Nei suoi otto secoli di storia l’antico mercato del Sotto il Salone è diventato il simbolo della città di Padova – della “Patavinitas” – e luogo unico al mondo, un punto di incontro tra la passione degli artigiani del gusto e l’amore incondizionato dei cittadini e dei visitatori provenienti da ogni dove.

In seguito all’anteprima ufficiale in Palazzo della Ragione, il docufilm verrà pubblicato online e sarà fruibile gratuitamente per tutti nei canali ufficiali del Salone dei Sapori. Un nuovo contenuto che andrà ad arricchire la piattaforma video, il “Netflix del gusto”, di oltre mille ore e 50 relatori impegnati in talk e webinar (www.salonesapori.it). «È un vero piacere per Alì sostenere un'iniziativa dedicata all'antico mercato del Sotto il Salone nell'anno in cui ricorre il nostro trentesimo anniversario di attività in questo luogo suggestivo, simbolo del commercio per la città di Padova, un luogo che parla di tradizioni, di storia e di qualità”, sostiene Marco Canella, Direttore Finanziario di Alì S.p.A. “Siamo orgogliosi di farne parte e di far rientrare questo progetto nelle celebrazioni di un altro anniversario per noi molto importante: i 50 anni dalla nascita del primo supermercato Alì».

“Fast Good” la tavola rotonda sui temi dell’antispreco alimentare e sul futuro della ristorazione

Il Weekend dei Sapori valorizzerà anche i principi etici legati alla sostenibilità e alla lotta contro gli sprechi alimentari, combinandoli con il futuro della ristorazione, in un incontro inedito e aperto al pubblico - domenica 13 Giugno alle ore 16.00 in Palazzo della Ragione - intitolato “Fast Good. Il futuro della filiera food tra innovazione e antispreco”, con la presenza di: Too Good to Go (l’app n.1 contro lo spreco alimentare con oltre 3 milioni di utenti solo in Italia), Five (giovane impresa padovana di ristorazione specializzata in dark kitchen e delivery, ora alla prese con l’apertura di un nuovo ristorante presso l’ex Foro Boario in Prato della Valle) e Cristina Biollo, artista del Vegetariano, imprenditrice e influencer nel settore del food vegetale.

Il talk darà l’opportunità di affrontare la tematica di come coniugare i principi di cambiamento, evoluzione e velocità, con l’accessibilità della qualità, sempre più aperta ai nuovi consumatori, i principi etici, la lotta allo spreco alimentare e il rispetto per l’ambiente, ovvero la sfida del futuro, che può anche essere affrontata grazie all’ausilio della tecnologia.

