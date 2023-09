Salotto esoterico del sabato con Francesca Ferah

Spesso il sabato pomeriggio il Sigillo ospita amici, collaboratori e ricercatori che desiderano condividere le loro esperienze personali e discuterne con chiunque sia incuriosito da esse. Sabato 30 Settembre, dalle 18 in poi, avremo con noi Francesca Ferah Dalla Bernardina, danzatrice Sufi che alcuni di voi forse conosceranno per gli spettacoli di danza e per i seminari che ha tenuto in varie località, e per aver scritto due articoli di grande interesse sulla rivista Oxymoron del Sigillo.

Francesca ci parlerà della sua personale esperienza con il Sufismo, dei maestri che ha incontrato lungo il suo cammino e, naturalmente, risponderà alle vostre domande riguardo questa via mistica purtroppo ancora non molto conosciuta nel nostro paese. L'ingresso è gratuito.