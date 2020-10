“Salotto musicale padovano”: il Quadrophobia Wind Quartet al ridotto del Verdi

La Fondazione musicale Omizzolo Peruzzi propone sei appuntamenti musicali con interpreti di primo piano nella scena concertistica internazionale.

Scopri tutti i dettagli della rassegna concertistica “Salotto musicale padovano”

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Appuntamenti 7, 14, 21, 27 ottobre, 10 novembre, 2 dicembre, alle ore 20.30, al Foyer del Teatro Verdi.

L'evento

Mercoledì 14 ottobre

Quadrophobia Wind Quartet

Il Quadrophobia Wind Quartet è un originale progetto di musica da camera, attivo da dieci anni sulla scena nazionale, nato dall’esigenza di proporre al pubblico una insolita miscela timbrica. È infatti assolutamente inusuale, nella tradizione cameristica, che i timbri del clarinetto, del saxofono, del fagotto e del clarinetto basso si uniscano alla ricerca di nuove sonorità e senza esclusione di generi, dalla musica barocca alle sperimentazioni dedicate specificatamente per il gruppo, passando per il jazz, il blues, la musica popolare e altri generi.

Il programma che presentano è un omaggio ai suoni che hanno caratterizzato l’evoluzione musicale del continente americano, dal musical alla canzone d’autore jazz approdando in diverse fasi al tipico suono del tango argentino e alla musica popolare brasiliana.

Programma

Leonard Bernstein – Overture Slava! – West Side Story (selezione)

Astor Piazzolla – La Muerte del Angel – Yo soy Maria

George Gershwin -Tre Preludi

Celso Machado – Sambinha & Paçoca

José Feliciano – El Tango de Roxanne

Zequinha de Abreu – Tico Tico no fubá

Programma

I biglietti possono essere prenotati chiamando il numero 049 87770213.

Prevendite online sul sito www.teatrostabileveneto.it.

Dettagli

La rassegna “Salotto musicale padovano” si avvale del contributo del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) e della Regione del Veneto, del sostegno della Fondazione Cariparo nell’ambito del Bando Eventi Culturali, è in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e gode del patrocinio del Comune di Padova.

Sicurezza

Nel rispetto delle misure di emergenza anti Covid, la capienza della Sala del Ridotto è stata ridotta del 50% per mantenere il distanziamento di sicurezza. A ciascun concerto potranno quindi prendere parte un massimo di 50 spettatori.

Ingresso e biglietti

Biglietti concerti:

Intero euro 10 - Ridotto euro 5

Acquisto biglietti:

Biglietteria del Teatro Verdi

dal martedì al sabato ore 10-18.30

e un’ora prima di ogni concerto.

Vendita online al link: https://www. teatrostabileveneto.it/ acquista-online/padova/

Prenotazione telefonica al n. 049 87770213

Ulteriori informazioni

Fondazione Musicale Omizzolo - Peruzzi

Via Dosso Faiti n. 4

35141 Padova

www.fondazioneomizzoloperuzzi. it

340 9291163 - info@ fondazioneomizzoloperuzzi.it

Info web