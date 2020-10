“Salotto musicale padovano”: Monica Bacelli e il Trio Metamorphosi al ridotto del Verdi

La Fondazione musicale Omizzolo Peruzzi propone sei appuntamenti musicali con interpreti di primo piano nella scena concertistica internazionale.

Scopri tutti i dettagli della rassegna concertistica “Salotto musicale padovano”

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Appuntamenti 7, 14, 21, 27 ottobre, 10 novembre, 2 dicembre, alle ore 20.30, al Foyer del Teatro Verdi.

L'evento

Mercoledì 2 dicembre

Monica Bacelli, mezzosoprano

Trio Metamorphosi

Monica Bacelli è uno dei mezzosoprano più affermati nel panorama concertistico odierno e collabora stabilmente con il Trio Metamorphosi, con cui ha inciso i rari e interessanti Lieder, arie e songs scozzesi di Haydn e di Beethoven che vengono eseguiti questa sera.

La cantante ha anche accettato di interpretare due liriche del compositore Silvio Omizzolo e una di sua figlia Enrica, anch’essa compositrice, che il 2 dicembre avrebbe compiuto 88 anni.

Programma

Franz Joseph Haydn – Trio in mi maggiore Hob. XV:28 – Scots songs e scottish airs (selezione)

Ludwig van Beethoven Variazioni Kakadu op. 121a – 25 Schottische Lieder op. 108 (selezione)

Enrica Omizzolo – Desiderio (Rocco Scotellaro)

Silvio Omizzolo L’attesa (Bemporad) – Sensazione (Rimbaud)

Scarica il pieghevole con il programma della rassegna

Programma

Mercoledì 2 dicembre

Monica Bacelli - mezzosoprano, Trio Metamorphosi

I biglietti possono essere prenotati chiamando il numero 049 87770213.

Prevendite online sul sito www.teatrostabileveneto.it.

Dettagli

La rassegna “Salotto musicale padovano” si avvale del contributo del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) e della Regione del Veneto, del sostegno della Fondazione Cariparo nell’ambito del Bando Eventi Culturali, è in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto e gode del patrocinio del Comune di Padova.

Sicurezza

Nel rispetto delle misure di emergenza anti Covid, la capienza della Sala del Ridotto è stata ridotta del 50% per mantenere il distanziamento di sicurezza. A ciascun concerto potranno quindi prendere parte un massimo di 50 spettatori.

Ingresso e biglietti

Biglietti concerti:

Intero euro 10 - Ridotto euro 5

Acquisto biglietti:

Biglietteria del Teatro Verdi

dal martedì al sabato ore 10-18.30

e un’ora prima di ogni concerto.

Vendita online al link: https://www. teatrostabileveneto.it/ acquista-online/padova/

Prenotazione telefonica al n. 049 87770213

Ulteriori informazioni

Fondazione Musicale Omizzolo - Peruzzi

Via Dosso Faiti n. 4

35141 Padova

www.fondazioneomizzoloperuzzi. it

340 9291163 - info@ fondazioneomizzoloperuzzi.it

Info web