Ultimo appuntamento per quest'anno con "Spritziamo di salute”, il ciclo di eventi a Padova

Con quello del 24 novembre, si chiude il settimo e ultimo incontro dei webinar online “Spritziamo di Salute” che Synlab ha organizzato quest’anno a Padova per affrontare e approfondire con i propri medici e specialisti argomenti di Salute e Benessere, rivolti gratuitamente alla popolazione. La serie di eventi “Spritziamo di salute” proseguirà anche nel 2022 con nuovi incontri su temi di grande attualità inerenti la prevenzione e la salute.

In particolare, l’evento di domani inizierà alle ore 18 e sarà dedicato a “Problemi circolatori: un approccio integrato per la salute e la bellezza delle gambe”.

«Dolori, gonfiori, intorpidimento, formicolio di caviglie e piedi sono tipicamente i sintomi più comuni di problemi circolatori o disturbi del sistema vascolare arterioso, venoso o linfatico. Queste condizioni possono essere un campanello di allarme per la presenza di patologie – dichiara Dott. Mirko Menegolo, Medico Specialista in Chirurgia Vascolare al Poliambulatorio Synlab Euganea Medica – che devono quindi essere riconosciute, intercettate e gestite per tempo proprio grazie a un’attività continua di controllo e prevenzione. Questi segnali possono essere anche “estetici”, come i cambiamenti di colore della pelle o le vene varicose, ecco perché è fondamentale un approccio integrato e multidisciplinare a questo tipo di problematiche».

I problemi circolatori rappresentano, ad oggi, una delle principali problematiche da affrontare per i servizi sanitari nazionali dei Paesi europei e nordamericani. La prevenzione, il corretto trattamento dalla patologia e la gestione delle complicanze secondo le linee guida della letteratura sono la premessa indispensabile per limitare l'impatto che le diverse patologie creano in una popolazione sempre più longeva. L’evento sarà moderato dalla dott.ssa Antonella Agnello, Ginecologa e Direttrice Sanitaria del Poliambulatorio Synlab Euganea Medica, e interverranno:

Dott. Mirko Menegolo, Medico Specialista in Chirurgia Vascolare al Poliambulatorio Synlab Euganea Medica

Dott Carlo Bonvicini, Medico Specialista in Angiologia Medica al Poliambulatorio Synlab Euganea Medica

Dott Ezio Di Giacomo, Medico specialista in Geriatria al Poliambulatorio Synlab Euganea Medica

Informazioni e contatti

La partecipazione ai webinar online è gratuita e le modalità per iscriversi si trovano sul sito: https://www.gruppodatamedica.net/.































SYNLAB è una rete nazionale di laboratori e centri polidiagnostici; con oltre 2.800 tra dipendenti e collaboratori e oltre 250 punti prelievo sul territorio, è oggi il più importante gruppo di diagnostica integrata in Italia.



SYNLAB è presente sul territorio di Padova con tre strutture: SYNLAB Data Medica con il servizio di analisi mediche, radiologia e poliambulatorio per visite mediche ed accertamenti (Arcella), SYNLAB CEMES centro dedicato a fisioterapia e riabilitazione (Terranegra) e SYNLAB Euganea Medica (Albignasego), struttura dedicata alla diagnostica per immagini avanzata e ai servizi poliambulatoriali, oltre alla nuova attività di analisi di laboratorio.