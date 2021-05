A Palazzo Moroni l'incontro "Salute e benessere del perineo"

L'Associazione padovana incontinenti stomizzati con il patrocino del Comune di Padova e città sane Oms, organizza venerdi 28 maggio alle ore 17 presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni la presetazione del progetto di prevenzione dell'incontinenza. Il progetto e pensato per dare informazioni concrete per prevenire tale patologia ancora molto nascosta. L'evento verra trasmesso in diretta Facebook.

Informazioni e contatti

Tel. 340 4044005.

Web: https://www.apispadova.it.

