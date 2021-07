Salute e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: gli appuntamenti ad Albignasego

Il Cantiere delle donne, la Community online che ha superato le 6000 unità, provenienti da tutta Italia, nata all’inizio del 2020 in piena pandemia da un’idea di tre giornaliste venete, per lavorare sull’empowerment femminile e per creare uno spazio di confronto tra le donne ( info: https://www.facebook.com/groups/ilcantieredelledonne, https://www.facebook.com/ilcantieredelledonne, https://www.cantieredelledonne.it/ ) non si ferma neanche in estate e rilancia con due appuntamenti per e con le donne, per parlare di salute, benessere, prevenzione anche sociale, con un’attenzione particolare alla sfera ginecologica e alla violenza sulle donne.

Finalmente, lasciato il periodo di lockdown e dopo tanti webinar, interviste, incontri, (più di 100 da marzo 2020) il Cantiere delle donne torna in presenza con due incontri organizzati nel nuovo parco di Mandriola di Albignasego, Al Barattolo, animato per l’estate 2021 da due donne appartenenti alla community.

Nel farlo ha scelto due partner di rilievo a livello veneto: il Centro di Medicina e Confcooperative del Veneto.

Con il Centro di Medicina, network di strutture mediche private e convenzionate che opera in Veneto da quarant’anni e da qualche tempo anche in Friuli Venezia Giulia ed Emilia – Romagna, con 30 sedi dislocate su tutto il territorio, il Cantiere delle donne ha già all’attivo una convenzione, in base alla quale le donne iscritte al Cantiere posso usufruire di una scontistica del 10% sulle prestazioni e visite nei diversi centri , che per prassi vengono riservate solo ai soci e dipendenti del Centro di Medicina.

Venerdì 16 luglio

E così, dopo aver realizzato diversi webinar online con le dottoresse del Centro di Medicina sui più svariati argomenti di salute, ultimo quello sulle malattie reumatiche, argomento scelto dalle stesse donne del Cantiere dopo un sondaggio online, oggi il Centro di Medicina e il Cantiere delle donne propongono per il 16 luglio a partire dalle ore 19.00 un riflessione sulla salute delle donne in estate e la relativa prevenzione per ogni età.

Protagonista la ginecologa del centro di medicina via Valeggio e Villa Maria Sofia Tosatto https://www.cdcvillamaria.it/personale/sofia-tosatto/ che dialogherà con le giornaliste del Cantiere delle donne Micaela Faggiani e Lisa De Rossi che condurranno l’incontro e con la padrona di casa, l’assessore alle pari opportunità del comune di Albignasego Valentina Luise, con la direttrice dei Blubordò Alessandra Pascali e con Giorgia Zoccarato che lascerà una testimonianza di una malattia curata e superata con il sorriso.

Venerdì 23 luglio

A seguire venerdì 23 luglio alle 19.30 l’appuntamento è con il Cantiere delle donne che questa volta con Confcooperative del Veneto proporrà una riflessione con il sorriso e l’improvvisazione teatrale sul delicato tema della violenza sulle donne.

A livello nazionale infatti Confcooperative ha lanciato una campagna social contro violenza di genere, che durerà un anno, #fattisentirecontrolaviolenza , promossa e firmata dalla Commissione dirigenti Cooperatrici di Confcooperative.

Tre le cooperative veneto attivamente coinvolte nel progetto che saranno protagoniste della serata di Albignasego.

Il 23 luglio interverranno in particolare Erica Dal Degan Vicepresidente Confcooperative Veneto e Coordinatrice del gruppo Dirigenti Cooperatrici Veneto, Genny Giordano referente Gruppo Responsabilità Uomini GRU, Cooperativa Iside, Mariasole Rizzi, Gruppo Polis, operatrice di Casa Rifugio e operatrice contatto partner per servizio uomini maltrattanti.

A condurre l’incontro sarà Micaela Faggiani, Giornalista e Fondatrice del Cantiere delle Donne mentre ad animare, con momenti di improvvisazione teatrale Cambiscena che coinvolgeranno anche il pubblico presente, sarà la compagnia di improvvisazione teatrale con gli attori Claudia Gafà e Andrea Masiero in “TARGET”.

Gli incontri sono ad ingresso libero

