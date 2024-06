Salvatore Striano con "Il giovane criminale" al Circolo Blow Up il 29 giugno 2024

Arriva a Padova Salvatore Striano con "Il giovane criminale"

Lo spettacolo si terrà il 29 giugno alle ore 21 al Circolo Blow Up, via Coletti 2

Dettagli

"Il Circolo Auser Blow Up si impegna da sempre per offrire al quartiere del Portello, ai lavoratori, agli studenti e alla cittadinanza momenti di dibattito e confronto su temi attuali, per questo abbiamo voluto dedicare una serata al tema delle carceri. Con lo spettacolo di Striano esploreremo insieme cosa vuol dire essere un giovane criminale, alternando momenti di riflessione alla narrazione di episodi realmente accaduti.

La crisi del sistema carcerario, a cui stiamo assistendo nel silenzio e nell'inerzia del Governo, non possono fermare le rivendicazioni di chi crede sia necessario un radicale ripensamento del carcere, perché sia veramente uno strumento di rieducazione e non di punizione. Come registra l'associazione Antigone, nei primi 5 mesi del 2024 si sono tolti la vita 44 detenuti, un morto ogni tre giorni. Noi del Circolo Blow Up vogliamo continuare a parlarne e abbiamo deciso di farlo con uno spettacolo di Salvatore Striano, nato e cresciuto nel cuore di Napoli, in una delle zone più controllate dalla criminalità, a sette anni vendeva sigarette nei vicoli dei Quartieri spagnoli.

A quattordici anni spacciava cocaina e diventava una delle figure più carismatiche delle Teste matte. Poi la fuga e la latitanza in Spagna, l’arresto, il carcere, prima a Madrid poi a Rebibbia, dove ha incontrato un maestro, Fabio Cavalli, che gli ha fatto scoprire la letteratura, Shakespeare, il teatro. Da allora, riconquistata finalmente la libertà, è stato un camorrista per Matteo Garrone ("Gomorra"), un rapinatore per Guido Lombardi ("Take five") e molti altri personaggi, al cinema e in tv. Nel suo monologo, ispirato al “Giovane criminale” di Jean Genet si rivolge agli spettatori, provoca e sollecita il pubblico al fine di aprir loro gli occhi su scomode realtà troppo spesso rimosse sulla figura del giovane criminale.

Lo spettacolo è programmato per il 29 giugno alle ore 21 al Circolo Blow Up."

https://www.facebook.com/photo?fbid=478690194840827&set=a.157291133647403

