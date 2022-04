"Samba da gema" meridiani paralleli festival

“Samba da Gema” Roda do Careca è una vera e propria roda de samba brasiliana nello stile tradizionale, con i musicisti seduti attorno al tavolo e il pubblico intorno, ad accompagnare i brani con cori e battiti di mani. Il progetto è nato a Bologna da un’idea del percussionista e batterista Marco Catinaccio, con il proposito di ricreare il clima di festa e condivisione che si ritrova nelle popolari rodas del Brasile, portando la musica in mezzo al pubblico e coinvolgendolo in maniera diretta nella partecipazione, senza tralasciare un’attenzione appassionata alla qualità musicale e al rispetto della tradizione.

La roda de samba può infatti considerarsi una delle più autentiche forme musicali popolari del Brasile moderno: l’espressione verace, popolare ed insieme altissima, del samba cantato e suonato attorno ad un tavolo. Una maniera più spontanea e conviviale di praticare l’arte musicale con un forte richiamo alla funzione sociale e aggregativa che il Samba ha sempre avuto. Roda do Careca nasce grazie all'incontro tra i percussionisti Marco Catinaccio e Silvia Baraldi con il musicista carioca Bruno Scantamburlo, cresciuto a Madureira, culla del samba di Rio de Janeiro. Ben presto il progetto prende forma grazie all’adesione di validi musicisti, italiani e brasiliani.

Ultimo appuntamento della prima edizione di Meridiani Paralleli Festival.

