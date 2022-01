Samuele Bersani live al Gran Teatro Geox

Samuele Bersani torna ad esibirsi dal vivo con il “Cinema Samuele Tour” nei migliori teatri italiani in Primavera: alle date già annunciate si aggiunge a grande richiesta l’appuntamento di Padova previsto il 16 maggio 2022 alle ore 21 al Gran Teatro Geox. Biglietti in prevendita sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Fastickets.

Il cantautore riminese porterà dal vivo i suoi più grandi successi insieme ai brani più recenti inclusi nel suo ultimo album “Cinema Samuele”, Miglior Album in assoluto dell’anno per il Premio Tenco.

Un disco coraggioso e poetico, che musicalmente spazia e viaggia tra elettronica e forma canzone e che - parola dopo parola - racconta storie di vita vissuta come fossero veri e propri cortometraggi da guardare ad occhi chiusi. Un album che arriva dopo un lungo percorso di ricerca sonora, a sette anni di distanza dall'ultimo lavoro di inediti "Nuvola Numero Nove", e mostra Bersani come un artista in continua evoluzione e fuori da ogni schema di omologazione. Samuele è tornato a raccontare le sue storie: storie che si snodano in mille vicoli, nei diversi appartamenti di un condomino, nelle tante le sale di un cinema.

Samuele Bersani vanta trent’anni di carriera (l’esordio è del 1992 con “C’hanno preso tutto”) ed ha scritto brani indimenticabili come “Chicco & Spillo”, “Il mostro”, “Spaccacuore”, “Giudizi universali”, “Coccodrilli”, “Replay” e moltissimi altri. Ha composto la colonna sonora del celebre film campione d’incassi di Aldo Giovanni e Giacomo “Chiedimi se sono felice”. I suoi album hanno sempre unito il consenso della critica (con cinque Targhe Tenco, 2 Premi Lunezia e 2 Premi della Critica "Mia Martini”), al successo commerciale. Un appuntamento assolutamente da non perdere.

Biglietti

Da 29 euro + commissioni.

Info web

https://www.facebook.com/zedlive/

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-samuele-bersani/

