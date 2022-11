"Variazioni", la fisarmonica di Samuele Telari al Barco Teatro

La musica di domenica 27 novembre a Barco Teatro è dedicata allo strumento della fisarmonica, strumento versatile e affascinante che in questa occasione viene presentato nella sua versione classica. Samuele Telari, uno tra i talenti i più interessanti della fisarmonica con già al suo attivo una carriera costellata di premi e riconoscimenti internazionali, guiderà il pubblico nel capolavoro di J. S. Bach, le Variazioni Goldberg, trasformando la tastiera e il suono della fisarmonica in un vero e proprio organo in miniatura.

Un imperdibile appuntamento con la musica di Bach e con uno dei più importanti fisarmonicisti di oggi.

Maggiori info e programma completo anche dei prossimi concerti su: https://www.barcoteatro.it/musica/variazioni

Samuele Telari

Samuele Telari (1992) è tra i talenti i più interessanti della fisarmonica. Dopo il diploma presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, si perfeziona con docenti di fama mondiale e inizia una carriera costellata di premi e riconoscimenti internazionali e di esibizioni in importanti sale nazionali e internazionali. Dedito allo sviluppo di nuova letteratura per la fisarmonica, ha collaborato con i compositori di calibro di

Alessandro Sbordoni, Marco Morgantini e Massimo Munari per esecuzioni in prime assolute sia da solista che in formazioni cameriste. In programma: Bach, ”Variazioni Goldberg” e una nuova composizione creata nel laboratorio che si svolgerà qualche giorno prima del concerto presso Barco Teatro in collaborazione con ”Collettivo Taverna Maderna” e ” Festival InNova Forma”.

Inizio concerto ore 18.

Biglietti interi 15 euro / ridotto studenti 7 euro

Informazioni: info@barcoteatro.it; tel. 375576400

