Sagra di San Gaetano a Calaone

Dal 6 al 10 agosto, torna nella 40esima edizione, la sagra di San Gaetano!

La sagra si terrà in piazza Santa Giustina di Calaone (Baone), ai piedi del campanile. Si potranno trovare uno stand gastronomico con i piatti della tradizione locale, come fettuccine, bigoli e penne con vari sughi, carne ai ferri (tra cui la mitica costata), musso e baccalà, contorni, dolci... il tutto accompagnato da buon vino e bibite fresche!

Per poter svolgere l'evento in tutta sicurezza, i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione ai numeri

338.890.76.63 oppure 340.383.27.01

E la cucina è aperta anche per asporto, su prenotazione ai numeri riportati sopra!

Ti ricordiamo che in accordo con la normativa vigente sarà necessario esibire il green pass per poter accedere alle tavole.

Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

