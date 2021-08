Sagra di San Lorenzo a Campo San Martino

Prezzo non disponibile

Torna, anche quest’anno, la sagra di San Lorenzo 2021.

Via Brenta 2, Campo San Martino (PD)

L'8, il 9 e il 10 agosto 2021

Solo martedì 10 agosto Specialità Costata Irlandese su prenotazione entro lunedì 9 agosto (disponibilità limitata).

Prenotazioni tavoli, costata irlandese e asporto:

3486960429 Angela

3292295130 Elisa

Prenotazioni on line: https://forms.gle/iJZDPpBTmmxKUYNg9 **

***Attenzione: per la costata irlandese del martedì è comunque necessario prenotarla ai numeri di telefono sopra indicati!

In ottemperanza al D.L. 23 luglio 2021 n. 105 informiamo che per partecipare alla manifestazione è necessario essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS).

Chi ne fosse sprovvisto potrà comunque prenotare l'ASPORTO e venirlo a ritirare!

Vi aspettiamo!!

Ricordiamo che dal 6 agosto per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche dovrai esibire il tuo "green pass".

Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

https://www.facebook.com/areagiovanicamposanmartino/

