San Martino in cantina all’azienda agricola Ca’ del Colle di Vo’

Domenica 14 e 21 novembre, dalle 10 alle 18, all'azienda agricola Ca’ del Colle | Via G. Marconi, 1469 - 35030 Vo’ (PD) si possono scoprire i colori dell’autunno degustando i vini rossi. Non mancherà la xastagnata per tutti al pomeriggio e la ,usica di sottofondo.

Domenica 14 e 21 novembre

Vini rossi della cantina con tre spunciotti di:

minisandwich con salame d’oca e pere caramellate

tortino di zucca con cremoso di formaggi e nocciole

fasoi in tocio e salumi di nostra produzione

Prezzo fisso: 18 euro a persona

Speciale domenica 21 novembre

Il pranzo con l'ocaburger gourmet di Littame Michele

Solo su prenotazione:

3482349775 / 3478426278

?? Info &? prenotazioni:

Ca' del Colle

Via G. Marconi, 1469

? 3482349775 / 3478426278

? Instagram: CaDelColle

? Facebook: Ca’ del Colle

? info@cadelcolle.com

? www.cadelcolle.com

Foto articolo da Facebook