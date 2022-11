San Martino lungo la Strada del vino dei colli Euganei

Di seguito tutti gli eventi, dallì11 al 13 novembre, proposti alla Strada del vino Colli Euganei per festeggiare San Martina.

Venerdì 11 Novembre "L’Oca" all’Enotrattoria da Serafino a Torreglia, con i vini dell'azienda vinicola Quota 101 . >> Clicca qui per il programma della cena <<

Venerdì 11 Novembre “Incontri d’Autunno – San Martino con Vigne al Colle” a La Roccola, Cinto Euganeo.

Per scoprire il programma, clicca qui

Venerdì 11 Novembre “L’Oca di San Martino” a La Tavolozza Trattoria a Torreglia. Per scoprire il menu, clicca qui.

Sabato 12 Novembre “L’Oca di San Martino” all’ Agriturismo Bacco e Arianna a Vo'. Per scoprire il menu, clicca qui.

L'autunno è la stagione dei colori caldi, dei profumi intensi, dell'aria fresca: gli ingredienti perfetti per escursioni a piedi e in bici. Vuoi vivere i Colli Euganei all'aria aperta, in compagnia di guide naturalistiche profesisonali, accompagnati in bicicletta lungo gli itinerari, fare gustose pause nelle aziende agricole? Segui i nostri tour operator e gli operatori nostri partner.

>> Coop. A Perdifiato << >> Lovivo Tour Experience << >> Viaggiare Curiosi <<

Sabato 12 e Domenica 13 Novembre Cantine aperte a San Martino a Il Pianzio a Galzignano. Per scoprire il programma, clicca qui.

Novembre è il mese de mistero al Castello del Catajo. Domenica 13 "L'assassinio di Lucrezia Obizzi e il fantasma". Per scoprire il programma clicca qui

Domenica 13 Novembre Cantine Aperte all’Azienda agricola Veronese a Cinto Euganeo. Per scoprire il programma, clicca qui.

L'Estate di San Martino a Villa Vescovi domenica 13 novembre. Per scoprire il programma clicca qui

Le prossime date del corso di avvicinamento al vino: 10 e 24 novembre e 1 dicembre all'Enoteca Strada del vino Colli Euganei a Villa Vescovi.

3 appuntamenti per conoscere più da vicino il vino e capire come abbinarlo al cibo. L'occasione giusta e adatta a tutti. >> Clicca qui per il programma e le info <<

Delizie di nonna Tea al Parco Frassanelle domenica 13 novembre. Per scoprire il programma clicca qui

Info web

https://www.facebook.com/stradavinocollieuganei/

www.stradadelvinocollieuganei.it/san-martino-colli-euganei/

Foto articolo da comunicato stampa