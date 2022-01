San Valentino al chiar di stelle a Rovolon

Sabato 12 febbraio 2022 festeggiate il vostro San Valentino in modo unico ed emozionante! Per voi amanti della natura e dell’aria frizzante, una serata d’amore che non dimenticherete mai più! Dopo una breve e facile passeggiata notturna fra i suoni e profumi del bosco, sarete accolti da un cielo stellato, un fuoco caldo e un menù a km zero! Regalatevi un’esperienza a chiar di stelle per il vostro amore!

Dettaglio serata:

Ore 19.30: ritrovo, registrazione e partenza presso la PIAZZA DEGLI ALPINI di ROVOLON

Ore 19.40-20: breve camminata notturna

Ore 20-23: cena a chiar di stella attorno al falò a cura dell’az.ag.Valle Madonnina presso la casetta di Rino a Rovolon.

Termine previsto circa per le ore 23.30 circa

Se vorrai potrai portare delle coperte da tenere con te all’arrivo, che ti faremo trovare comodamente al punto della cena.

Menù:

Antipasto polenta calda e affettati misti

Piatto con tosella, salame ai ferri e fagioli in tocio

Piatto con cotechino, verze e contorni vari

Dolci casarecci e caffè

Acqua e vino inclusi nel prezzo

Cosa serve:

Abbigliamento comodo e caldo (preferibile a strati) e scarpe adeguate

Torcia

Grado di difficoltà: facile

Lunghezza percorso: circa 1 km

Costo:

Costo adulti: 32 euro cad.

Bambini dai 4 ai 13 anni: 25 euro cad.

Il prezzo comprende:

Cena a chiar di stelle e falò, con prodotti a km zero dell’az.ag. Valle Madonnina di Rovolon (PD)

Allestimento, organizzazione tecnica e logistica

Assicurazione base

Nota bene:

L’intero evento si svolge interamente all’esterno

L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

Si raccomanda la puntualità.

Evento a numero a chiuso.

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, cena inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid

In caso di forte maltempo l'evento verrà annullato

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Cliccando qui: https://forms.gle/yuFm5GqfashTdkSc8.

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta. Info e prenotazioni qui: https://www.incollitour.it/san-valentino-2022/.

Maggiori informazioni tramite whatsApp qui: https://wa.me/393454041017.