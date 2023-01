Aspettando San Valentino: l'evento speciale a La Roccola di Cinto Euganeo

“Amore, sapore e le canzoni di Giuliano nella nostra bottaia” questo è ciò che ci si deve aspettare a La Roccola, l’azienda di Cinto Euganeo. Appuntamento domenica 12 febbraio ore 12.30 con un menu pensato ad hoc per la festività e, durante il pranzo, non mancherà l’intrattenimento musicale di Giuliano.

Quando

Domenica 12 febbraio ore 12.30.

Menu

Scarica il menu

Antipasto della casa

Culatello e sopressa

Crostino con lardo e noci

Tortino alle verdure & Saccottino al topinambur

Abbinato al Il Battista Rose? Spumante Extra Dry

Bis di primi

Risotto alla crema d’Asiago DOP e noci

Cannelloni ricotta e spinaci

Abbinato al “Quintus” Colli Euganei Bianco

Bis di secondi

Brasato al vino rosso

Pollo ai ferri con salsa del Brigante

Abbinato al “Quintus” Colli Euganei Rosso

Contorni misti di stagione

Dolce

Degli innamorati & frittelle

Abbinato al “Movida” Vino Spumante Dry

Costo e dettagli

Il menu? comprensivo di vini, acqua, caffe? e? di 40 euro

Eventuali richieste al di fuori del menu? qui citato verranno conteggiate a parte.

Il menu? non e? divisibile in due persone.

In caso di esigenze alimentari diverse si e? pregati di comunicarlo alla prenotazione.

In caso di disdetta e richiesto preavviso prima del evento, in caso contrario sarà addebitato.

Info e prenotazioni

La Roccola 0429/94298 laroccola@libero.it www.laroccola.it

Via Dietromonte 10 35030

Cinto Eugnaneo Padova (Provinciale Este-Vo)

Info web

https://laroccola.it/aspettando-san-valentino/

https://www.facebook.com/laroccola