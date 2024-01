L'evento speciale per San Valentino a La Roccola di Cinto Euganeo

Amore, sapore e le canzoni di Giuliano nella bottaia. Un appuntamento speciale domenica 18 febbraio ore 12.30 in occasione di San Valentino all'azienda “La Roccola” di Cinto Euganeo.

Antipasto

Soufflé alla frutta secca con crema al broccolo romano

Carciofo fritto

Crema di mais con salame al balsamico

Sfogliatina al Topinambur

Abbinato al “Rosamunda” Raboso Rosè Frizzante

Primi

Risotto all’arancia

Crespella ai carciofi con fonduta leggera

Abbinato al “Breo” Moscato Giallo Secco

Secondi

Cosciottino di maialino ai frutti rossi

con radicchio stufato

Abbinato al “Giaretta” Colli Euganei Merlot

Dolce

Dolce cioccolato e mascarpone

Abbinato al Colli Euganei DOCG Fior d’Arancio Spumante Dolce

Costo e dettagli

Il menù comprensivo di vini, acqua, caffè è di 40 euro.

In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione.

In caso di disdetta è richiesto preavviso prima dell’evento,

in caso contrario sarà addebitato.

Ricordiamo ai nostri ospiti che nelle nostre sale non sono ammessi cani.

Per prenotare: 0429 94298 – info@laroccola.it