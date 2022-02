Fiori, dolci e beauty a kmzero: nei mercati di Campagna Amica tutte le coccole di San Valentino

Piante e fiori, biscotti e dolci a forma di cuore, creme e biocosmesi a kmzero, i produttori di Campagna Amica sono pronti a festeggiare già dal 12 febbraio in tutti i mercati di Coldiretti Campagna Amica Padova la festa degli innamorati. Acquisti direttamente ai banchi degli agricoltori con intrattenimenti organizzati dai tutor del giardino, cuochi contadini e anche artisti locali. Al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova in via Vicenza 23 domani saranno protagoniste le “dolcezze degli innamorati” preparate dal cuoco contadino mentre i tutor di Coldiretti forniranno tutte le dritte per gli acquisti a km zero e idee regalo per la ricorrenza.

Con la discesa dei contagi e lo stop alle mascherine all’aperto la festa di San Valentino diventa quest’anno il simbolo di un primo ritorno alla normalità che gli imprenditori agricoli festeggiano con bouquet, ricette e soluzioni di bellezza per tutti i clienti consumatori. Con Coldiretti scatta l’operazione per aiutare a fare la spesa seguendo i consigli giusti e convenienti nonostante il caro energia che sta costringendo alla chiusura serre floreali e vivai. Una mobilitazione per i fiori Made in Italy che si allarga anche ad altre zone d’Italia, con tutto il programma delle iniziative nelle diverse regioni consultabile sul sito https://www.campagnamica.it/

Per l’occasione verrà diffusa l’indagine della Coldiretti sui regali preferiti dagli italiani per San Valentino, ma anche un focus sull’impatto del caro energia sul settore florovivaistico e le difficoltà che gli operatori stanno attraversando pur di non far mancare agli italiani un appuntamento della tradizione.

Info web

https://www.facebook.com/campagnamicapadova/

https://www.facebook.com/coldirettipadovakm0/

https://www.campagnamica.it/attualita/san-valentino-2022-tornano-i-fiori/

Foto articolo da comunicato stampa