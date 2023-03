Sanoma Italia presenta l’incontro "Un mondo possibile l’uomo, l’ambiente e un pianeta da salvare"

Non c’è più tempo per immaginare un futuro sostenibile: le grandi questioni ambientali, sociali ed economiche che viviamo esigono risposte immediate, quelle richieste anche dagli obiettivi dell’Agenda 2030 a cui tutti i Paesi ONU devono contribuire in tempi brevissimi. Sanoma Italia, gruppo finlandese leader in Europa nel settore education, che ha di recente acquisito la divisione scolastica di Peason Italia, invita a riflettere sulla sostenibilità del mondo di oggi e di domani coinvolgendo alcune delle menti più illuminate del mondo accademico e scientifico, protagonisti del convegno Un mondo possibile - Scienza e tecnologia per un futuro sostenibile, il prossimo 7 marzo all’Istituto di Istruzione Superiore “Pietro Scalcerle” di Padova (dalle 14.30 alle 18.30 in Via Cave 174).

Il convegno, pensato per i docenti della scuola secondaria e aperto anche alla cittadinanza, rappresenta un momento di approfondimento e riflessione che affronterà tematiche di primaria importanza che coinvolgono il nostro Pianeta e il complesso rapporto della società contemporanea con l’ambiente in cui vive: la tutela delle biodiversità, dell’acqua, degli oceani, la produzione di energia pulita, la ricerca d’avanguardia in campo medico, il rapporto tra uomo e macchine, il cibo. Il tutto da una prospettiva inedita, pensata per offrire uno sguardo nuovo sulla sostenibilità. Tematiche che è importante condividere anche con le nuove generazioni, per renderle consapevoli e protagoniste di un approccio nuovo con il mondo che le circonda.

Sanoma Italia ha chiamato esperti di fama internazionale per discutere con loro del presente e del futuro del mondo possibile: Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale, che da alcuni anni invita a posare uno sguardo diverso sulle piante e sul mondo vegetale; Piero Martin, chief physicist del programma di fusione nucleare italiano DTT e docente all’Universita? di Padova; Giulia Menichetti, docente e ricercatrice della Harvard Medical School e Northeastern University e responsabile progetto Foodoma; Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Telethon; Giulia Prato, responsabile del programma mare del WWF e Bruno Siciliano, coordinatore del PRISMA Lab all’Universita? di Napoli Federico II e tra i massimi esperti di robotica in Italia.

Per info e per partecipare: eventi@pearson.com.