"Sapori di primavera" a Montagnana

Domenica 1 maggio Sapori di Primavera farà tappa a Montagnana. La tradizionale manifestazione, dedicata all’incontro con i migliori sapori della nostra terra, sarà inaugurata alle 11 in piazza Vittorio Emanuele II. Interverranno Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova, Gian Paolo Lovato, Sindaco di Montagnana, i rappresentanti delle Associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura, Cia.

«Sapori di Primavera – ha detto Vincenzo Gottardo – fa la sua ultima tappa a Montagnana. L’idea di rendere questa manifestazione itinerante è stata molto apprezzata sia dagli amministratori che dagli espositori. Finora è stato un grande successo e la partecipazione è stata davvero ampia, la gente ha desiderio di tornare a frequentare i mercatini, di trascorrere le domeniche all’aperto, magari degustando i prodotti tipici. E’ l’occasione, sia per i cittadini che per i turisti di conoscere i migliori prodotti della terra, assaporarne le proprietà e conoscerne le caratteristiche di salubrità. Sono oltre 30 aziende espositrici, e molte di queste sono nuove rispetto all’iniziativa, ma è rilevante sottolineare la presenza di tanti giovani e un numero significativo di imprenditrici donne altamente qualificate e motivate. E’ un segnale importante di un cambiamento che avviene anche in agricoltura, stretta tra la globalizzazione e la crisi dei mercati, ma per questo chiamata a nuove sfide».

Come sempre a Sapori di Primavera c’è l’imbarazzo della scelta tra i prodotti che si possono acquistare: miele, formaggi freschi e stagionati, conserve e confetture, prodotti di pasticceria, farine, frutta e verdura di stagione, vini doc, igt e olio extravergine di oliva, carni varie dagli insaccati alle carni avicole fresche e trasformate.

«La nostra città – ha detto il sindaco di Montagnana Gian Paolo Lovato - continua a confermarsi punto di riferimento e sede di importanti manifestazioni ed è pronta ad ospitare “Sapori di Primavera”, in un connubio perfetto tra le bellezze storico artistiche e le eccellenze agro alimentari del nostro territorio. Per questo, domenica abbiamo organizzato anche la possibilità di effettuare delle visite guidate alla città. Sarà l’occasione per conoscere la storia e gli angoli meno frequentati. Grazie a Sapori di Primavera, avremmo inoltre la possibilità di dar voce alle aziende del territorio, di avvicinare i loro prodotti alle nostre tavole, insegnando l'importanza di guardare alla qualità dei prodotti da consumare».

Per questa speciale occasione sarà possibile partecipare a una visita guidata alla città della durata di circa 50 minuti, con partenza da piazza Vittorio Emanuele II alle ore 11 e alle ore 12. Quota di partecipazione 8 euro a persona comprensiva di salita in autonomia al Mastio di Ezzelino entro le 18.30 e gadget in omaggio. Per tutta la giornata sarà comunque aperto il Castello di San Zeno con visite guidate al Museo Civico (costo 2,50 euro) e la possibilità di salire al Mastio di Ezzelino in autonomia (costo: 1,50 euro). Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio IAT di Montagnana, tel. 0429 81320, ufficioturistico@comune.montagnana.pd.it situato presso il Castello di San Zeno, Piazza Trieste, 15.

Sapori di Primavera è un’iniziativa della Provincia di Padova, con la Città di Montagnana e la partecipazione di COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA e CIA.

