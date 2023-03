Mostra mercato "Sapori di Primavera 2023" in Prato della Valle

In Prato della Valle il 25-26 marzo e l’1-2 aprile.

Tutto il programma dettagliato della manifestazione

Dettagli

Sabato 1 e domenica 2 aprile, laboratori gratuiti per conoscere da vicino il mondo delle piante in collaborazione con l'Istituto Duca degli Abruzzi.

Torna sabato 1 e domenica 2 aprile la XIXesima edizione di Sapori di Primavera, la storica manifestazione che porta in Prato della Valle i prodotti agricoli d’eccellenza del nostro territorio. Un weekend all’insegna del gusto, dove il pubblico potra? conoscere, degustare, acquistare direttamente i prodotti locali.

Un grande evento dedicato al mondo delle eccellenze della campagna padovana con i produttori, gli agricoltori e le degustazioni di prodotti tipici: un affascinante viaggio alla scoperta dei sapori di stagione del nostro territorio e tante iniziative tra cui showcooking, degustazioni, workshop sulla conoscenza del verde e dell’ambiente.

La manifestazione e? organizzata e promossa dalla Provincia di Padova con la collaborazione del Comune di Padova, la partecipazione di Coldiretti, CIA Agricoltori Italiani e Confagricoltura Padova. Media partner Radio Birikina.

«Lo scorso fine settimana abbiamo puntato sulla valorizzazione del mondo agricolo e sulla formazione in agricoltura anche attraverso due convegni sui temi emergenti come la siccita? e l’influenza aviaria. - ha detto Vincenzo Gottardo, Vicepresidente della Provincia di Padova, con delega all'Agricoltura – Una due giorni molto partecipata: oltre un migliaio di visitatori, 40 kg di risotti servizi oltre alle 40 aziende locali che hanno proposto le migliori eccellenze coltivate o allevate in terra padovana e veneta. Ora entriamo nel vivo della manifestazione, approfondendo il rapporto tra il cittadino e il verde. Infatti, per l’occasione verra? allestito un garden in cui si svolgeranno diversi laboratori gratuiti per conoscere da vicino il mondo delle piante in collaborazione con l'Istituto Duca degli Abruzzi. In questo modo la Provincia di Padova vuole sostenere e supportare una categoria fondamentale e strategica per la salute dei cittadini e l’economia di tutto il territorio. Infine, questa iniziativa ha il merito di divulgare l'educazione alimentare, la cultura del cibo, la tutela dell'ambiente e l'attenzione per la salute».

Nell'area esterna, di fronte all'abbazia di Santa Giustina, saranno presenti una quarantina di aziende, principalmente locali che proporranno le migliori eccellenze rigorosamente coltivate o allevate in terra padovana e veneta.

Sabato 1 aprile

La giornata di sabato 1 aprile inizia alle 10 con il Laboratorio Verde: Le diverse forme di moltiplicazione delle piante, condotto dal Prof. Alvise Destro, docente di Scienze, Tecniche e Tecnologie Agrarie. Una lezione teorico-pratica sui metodi di moltiplicazione delle piante erbacee e da frutto attraverso l’innesto, la talea e margotta. Evento gratuito, iscrizione obbligatoria: bit.ly/3zgS2cY

Alle 11.30 Prato della Valle si prepara ad immergersi nelle atmosfere vintage degli anni ‘20-’40 grazie all’associazione padovana Bounce Swing Lovers che per l’occasione si esibira? con danze swing in abiti vintage

Dalle 12 al Chiosco della Solidarieta? sono organizzati due appuntamenti con il gusto a cura dell’associazione Cuochi Terme Euganee e Padova. Protagonisti dello showcooking, i prodotti di stagione: asparagi e bruscandoli. Il ricavato sara? devoluto alla Fondazione Salus Pueri per promuovere progetti e raccogliere fondi a favore della Pediatria di Padova.

Nel pomeriggio si alterneranno due laboratori a cura dell'Istituto Duca degli Abruzzi di Padova. Si inizia alle 15 con una lezione teorico-pratico su come realizzare le candele di soia profumate, fonte naturale e completamente biodegradabile che garantisce una combustione piu? lenta, atossica e pulita, bruciano a una temperatura piu? bassa, senza rilasciare tossine nell’aria, durano piu? a lungo e conservano l’intensita? della propria fragranza fino alla fine. Il laboratorio e? condotto dalla Prof.ssa Filippa Urso, docente di Laboratori di Scienze e Tecnologie Agrarie. Evento gratuito, iscrizione obbligatoria: bit.ly/3Ki4pM6

Alle 16.30 una lezione teorico-pratico dell’innesto su piante di pomodoro e melanzane, condotto dalla Prof.ssa Marzia Forgione, docente di Scienze, Tecniche e Tecnologie Agrarie. Evento gratuito, iscrizione obbligatoria: bit.ly/3LZI9b2

Domenica 2 aprile

Ad aprire alle 9 la giornata di domenica 2 aprile, la manifestazione “Prato in Fiore” un evento per promuovere e valorizzare le eccellenze del distretto florovivaistico locale. Si prosegue, alle 11.30, con la lezione teorico-pratico di riconoscimento delle piante autoctone da ramo spoglio (senza foglie), condotto dal Prof. Graziano Favaro, docente esperto di Botanica. Evento gratuito, iscrizione obbligatoria: bit.ly/3zyQFql

Dalle 12 al Chiosco della Solidarieta?, due appuntamenti con il gusto a cura dell’associazione Cuochi Terme Euganee e Padova.Protagonisti dello showcooking, i prodotti di stagione: asparagi e bruscandoli. Il ricavato sara? devoluto alla Fondazione Salus Pueri per promuovere progetti e raccogliere fondi a favore della Pediatria di Padova.

Due importanti appuntamenti alle 15 con la firma di due Protocollo d’intesa Il primo tra il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, la Provincia di Padova e le Associazioni di Apicoltori. Il secondo coinvolgera? il tavolo verde agricoltura e ambiente tra la Provincia di Padova, Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Universita? degli Studi di Padova.

Info web

https://saporipadovani.it/

https://www.facebook.com/saporipadovani

