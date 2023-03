Mostra mercato "Sapori di Primavera 2023" in Prato della Valle

Al via la XIXesima edizione di Sapori di Primavera, la storica manifestazione che porta in Prato della Valle i prodotti agricoli d’eccellenza del nostro territorio. Due weekend, 25 e 26 marzo e 1 e 2 aprile all’insegna del gusto, dove il pubblico potrà conoscere, degustare, acquistare direttamente i prodotti locali.

La manifestazione è organizzata e promossa dalla Provincia di Padova con la collaborazione del Comune di Padova, la partecipazione di Coldiretti, CIA Agricoltori Italiani e Confagricoltura Padova. Media partner Radio Birikina.

Un grande evento dedicato al mondo delle eccellenze della campagna padovana con i produttori, gli agricoltori e le degustazioni di prodotti tipici: un affascinante viaggio alla scoperta dei sapori di stagione del nostro territorio e tante iniziative tra cui showcooking, degustazioni, workshop per un consumo consapevole.

«È un evento straordinario - dichiara Vincenzo Gottardo, Vicepresidente della Provincia di Padova, con delega all’Agricoltura - che ogni anno cresce e coinvolge sempre più realtà produttive. Questa manifestazione, nata principalmente per promuovere i migliori prodotti delle aziende agricole e dell’enogastronomia, diventerà un meeting con appuntamenti stagionali anche per affrontare temi e problematiche strategiche per l’agricoltura e il nostro territorio. Prato della Valle, sarà quindi lo scrigno per ospitare i tesori gastronomici della primavera, ma nel contempo per fare il punto della situazione con esperti e rappresentanti delle Associazioni di categoria, per sostenere tutto il comparto primario.

In questo modo la Provincia di Padova vuole sostenere e supportare una categoria fondamentale e strategica per la salute dei cittadini e l’economia di tutto il territorio.

Solo per dare alcuni numeri che indicano l’importanza del comparto: sono 11.740 le aziende agricole in provincia di Padova, il 18,9% del totale di quelle venete (62.251). 7.620 gli addetti che vi lavorano in maniera stabile. 138.498 gli ettari di superficie agricola utilizzata in tutta la provincia. Padova si conferma la prima provincia della regione per investimenti a mais granella.

Capitolo allevamenti: in provincia, stando all’ultimo report di Veneto Agricoltura, vengono allevati 130.113mila capi. L’Alta padovana rimane ai primi posti di questa speciale graduatoria: Carmignano di Brenta (24.998 capi, il 19,21% del totale), Campodoro (20.892, 16,05%), Massanzago (12.846, 9.87%), Trebaseleghe (6903, 5%), Gazzo (5654, 4,34%), i Comuni più “vocati”. La sola provincia di Padova vale un quinto del settore lattiero veneto.

Infine, questa iniziativa ha il merito di divulgare l’educazione alimentare, la cultura del cibo, la tutela dell’ambiente e l’attenzione per la salute».

Nell’area esterna, di fronte all’abbazia di Santa Giustina, saranno presenti una quarantina di aziende, principalmente locali che proporranno le migliori eccellenze rigorosamente coltivate o allevate in terra padovana e veneta.

Sabato 25 marzo

La giornata di sabato 25 marzo inizia alle 10 con il convegno dal titolo “L’influenza dei gabbiani si trasmette ai tacchini. I timori degli allevatori” a cura dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie. Intervengono la direttrice IZSV Antonia Ricci e i parlamentari europei: on Paolo Borchia, on. Paola Ghidoni, on. Rosanna Conte.

Alle 11.15 al Palatenda, punto stampa con interviste ai relatori dei convegni

Alle 11.30 presso il Palatenda si terrà il convegno “Emergenza siccità. Non esistono più i grandi fiumi. Provvedimenti e scenari futuri”. Interverranno Enzo Sonza, Presidente del Consorzio di Bonifica Brenta e a Silvio Parise, Presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta

Dalle 11.30 al Chiosco della Solidarietà sono organizzati tre appuntamenti con il gusto a cura dell’associazione Cuochi Terme Euganee e Padova. Protagonisti dello showcooking, i prodotti di stagione: asparagi, piselli e carletti. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Salus Pueri per promuovere progetti e raccogliere fondi a favore della Pediatria di Padova.

Spazio ai bambini al Palatenda con la presentazione alle 14 della mostra La vita dell’ape. A tutti i partecipanti sarà distribuito un sacchettino di semi di fiori e piante mellifere da portare a casa per aiutare le api e gli altri impollinatori. A seguire, alle 15 una degustazione guidata a cura di Silvia Ferrante apicultrice e Ambasciatrice del Miele (ingresso gratuito, max 30 persone).

Alle 16 grande concerto con il coro Moviechorus diretto da Erika De Lorenzi. Le più belle colonne sonore del cinema, dei film di animazione e delle opere musical animeranno Prato della Valle. Novità di questa edizione è il concorso enogastronomico per promuovere le tipicità della nostra terra, “La ricetta del sindaco”. I sindaci sono i più fieri rappresentanti del territorio e chi, meglio di loro, può lanciare questo messaggio.

Alle ore 18 inaugurazione della manifestazione alla presenza di autorità cittadini e sindaci dei Comuni della provincia di Padova.

Domenica 26 marzo

Domenica 26 marzo alle 10 l’Associazione Patavina Apicoltori in Padova propone un momento di approfondimento sull’Apicoltura urbana insieme a Mattia Gambalunga, entomologo e apicoltore. Le api, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della biodiversità e nella conservazione della natura. Dalle 11.30 showcooking a cura dell’associazione Cuochi Terme Euganee e Padova.

Nel pomeriggio, dalle 15, spazio all’intrattenimento con l’esibizione di hip hop e street dance con gli allievi della scuola Dance4Fun Academy diretti da Augusta Basile. Si prosegue con lo spettacolo musicale itinerante insieme alla Marching band, Lake Funk Street Band. Il gruppo, formato da 15 elementi, partirà alle 16 da Prato della Valle per raggiungere le piazze del centro storico. Un momento energico e coinvolgente con un repertorio tra funk, pop e rock. Alle 17 protagonisti i vivaisti, gli operatori del settore e le aziende del comparto di Saonara. Vivai creativi è un concorso di ideazione, progettazione e realizzazione di giardini temporanei.

L’evento è a partecipazione gratuita, mentre le degustazioni saranno a pagamento e il ricavato andrà a sostegno dei progetti della Fondazione Salus Pueri.

Per scoprire il programma della manifestazione e per tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito https://www.saporipadovani.it/ o la pagina Facebook Sapori Padovani.

