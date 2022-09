I sapori della Puglia al Parco Mostar a Montegrotto Terme

Due serate al parco Mostar di Montegrotto Terme, venerdì 16 e sabato 17 settembre per assaporare i piatti tipici della tradizione pugliese e cantare e ballare musica popolare del Sud con i Sonabbash: è l’iniziativa che l’associazione aponenese L’Orto di Marco organizza per raccogliere fondi dedicati a finanziare i progetti a sostegno delle comunità rurali in Etiopia e nel nostro territorio.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Montegrotto Terme e con l’associazione Pugliesi Padova.

Per cena, a partire dalle ore 19, saranno servite friselle al pomodoro; orecchiette al pomodoro ragù o cime di rapa; panzerotti pugliesi; burrata, caciocavallo, pomodorini e taralli; puccia pugliese con wurstel e pasticiotto alla crema. Birre, vino, bibite a volontà. È gradita la prenotazione tramite messaggio whatsapp al numero: 388 4979098

L’Orto di Marco nasce nel 2016 in onore di Marco Meneghelli, un giovane aponense di 28 anni scomparso nel 2011 a seguito di un grave incidente stradale. Marco era un ragazzo semplice ed altruista, libero, solare, estroverso, eclettico e sempre pronto ad aiutare gli altri. Da allora l’Associazione lavora con e nel suo nome per “donare” e aiutare proprio come avrebbe fatto lui.

Dal 2016 ad oggi L’Orto di Marco ha realizzato, grazie all’aiuto dei concittadini e dei sostenitori, moltissime attività nella Diocesi di Emdibir, in Etiopia: un orto biologico e l’insegnamento delle principali tecniche di coltura, la realizzazione di due scuole e la ristrutturazione di molte altre, la collaborazione nella costruzione di una clinica ospedaliera e il sostegno all’istruzione scolastica e al sistema sanitario tramite il pagamento degli stipendi dei maestri, dei medici e degli infermieri locali. Le ultime attività finanziate riguardano la costruzione dei servizi igienici in due comunità della Diocesi etiope, la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la fornitura di energia elettrica della clinica di Manganasse, ma anche progetti a sostegno del nostro territorio. Durante la pandemia, infatti, L’Orto di Marco ha contribuito all’acquisto di computer portatili da distribuire agli alunni meno abbienti del Comune di Abano Terme e, recentemente, un viaggio in Ucraina per portare aiuti umanitari ad un ospedale di Leopoli portando in salvo, nel viaggio di ritorno, 8 cittadini ucraini (tra i quali 2 minori) in fuga dal conflitto. Non ultimo, l’impegno nel 2020 e nel 2021 nella realizzazione dell’iniziativa “Scatole di Natale a Padova”.

Foto articolo da comunicato stampa