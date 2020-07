Savana funk live show all’osteria Barabba

Il Barabba passato il lockdown ha ripreso con la musica LIVE che l'ha contraddistinta negli anni per la sequela si artisti nazionali ed internazionali di altissimo livello.

Questa volta è il turno dei Savana Funk ,il trio formato da Aldo Betto alla chitarra,Youssef Bouazza alla batteria e Blake Franchetto al basso,che nel 2019 ha avuto la consacrazione davanti alle folle del Jovabeach party, partecipando a diverse date al fianco di Lorenzo Jovanotti.

Per la serata è consigliata la prenotazione nel rispetto delle norme anticovid.

Prenotazioni tavoli 0498716845

Biografia

Aldo, Blake e Youssef si incontrano nella primavera 2015 a Bologna, scatta immediata una rara sintonia umana e musicale.

Immediatamente i tre decidono di formare una band e iniziano da subito a fare molto live, a sperimentare idee nel

Il primo album è un’ autoproduzione, “musica analoga” , ed esce a nome Aldo Betto w/ Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza nel febbraio 2016. Disco quasi interamente scritto da Aldo, alcuni brani sono diventati dei piccoli classici nei live.

Ospiti nell’album: Nicola Peruch, Massimo Zanotti, Max Castlunger, Danilo Mineo.

Il 24 febbraio 2017 esce il secondo disco “Savana Funk” (Brutture Moderne/ Audioglobe), sempre a nome Aldo Betto w/ Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza, preceduto dal singolo omonimo il 21 gennaio.

L’album ottiene decine di recensioni sulle principali riviste e blog, non solo di settore.

Scritto e concepito in trio, l’album testimonia il processo di maturazione della band bolognese.

Ospiti nel disco: Piero Bittolo Bon, Kalifa Kone, Nicola Peruch, Danilo Mineo e Mecco Guidi.

Ad inizio 2018 il trio prende definitivamente il nome Savana Funk.

Il 4 settembre 2018 è uscito il terzo album, “Bring in the New” (Brutture Moderne / Audioglobe), anticipato dal singolo “The walls of the shy” il 13 luglio.

Si consolida la collaborazione con Nicola Peruch, presente fin dal primo album come musicista, qui, nel terzo disco, è anche co-produttore e co-autore. Nicola entra anche in pianta stabile nell’organico live dei Savana Funk.

La maggior interazione con Peruch espande le possibilità del gruppo, che si proietta verso nuove sonorità.

A Bring in the New hanno partecipato anche Chris Costa, Don Antonio e Danilo Mineo. Il mastering è stato curato da Giovanni Versari.

Questo terzo lavoro dei Savana Funk ottiene moltissime recensioni, ottimo il responso della critica e buona l’accoglienza del pubblico.

La band continua in un’attività live instancabile, partecipando a decine di festival e rassegne. Il palco è la dimensione congeniale per apprezzare lo spirito del gruppo. Nell’estate del 2019 i Savana Funk vengono invitati ad alcuni appuntamenti del Jova Beach Party, i concerti estivi di Jovanotti: suonano quindi davanti a decine di migliaia di persone, facendo anche delle lunghe jam session sul palco con Lorenzo.

Info web

https://www.facebook.com/events/287731919319616/

Gallery