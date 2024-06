Scambio e corso sui semi

Prezzo non disponibile

La domenica 16 Giugno, durante la festa del Parco Etnografico di Rubano, in via valli 2, prenderà piede un iniziativa promossa dall'associazione "Amici dell'Orto Infinito".

Tale iniziativa tende a promuovere ed informare tecniche di agricoltura sostenibile con ridotti consumi d'acqua, minor tempo da dedicare al lavoro, qualità del prodotto finito decisamente più alta e nessun pesticida o composto chimico aggiunto. Nello specifico, nella giornata del 16, dalle 11 alle 18 proporremo uno scambio semi per diffondere i semi Bio che stanno sparendo dal mercato. In aggiunta, sia alle 11 che alle 16 una professionista del recupero semi, ci darà delle preziose indicazioni per reperire i suddetti, conservarli al meglio e poi ripiantarli.

Info line: 329/2264359 e maxcerba@gmail.com.

L'evento si svolgerà all'aperto. In caso di maltempo, usufruiremo di uno spazio al coperto.