"La scelta gentile. L'incredibile avventura del cantiere delle donne", presentazione alla libreria Lìbrati

Venerdì 22 giugno 2022

ore 18.30

Presentazione

La scelta gentile

L'incredibile avventura del cantiere delle donne

di

Antonella Benanzato, Silvia Pittarello

con le autrici dialoga

Daniela Rossi

Il Cantiere delle Donne è un gruppo Facebook che nel giro di un anno ha raggiunto oltre 6mila iscritte. Il loro motto è la Rivoluzione gentile, la Scelta gentile è un cambio di paradigma, un modo di porsi in ogni ambito e situazione, per realizzare il sogno di una rete di donne per le donne.

Antonella Benanzato è pittrice astratta informale, musicista, giornalista professionista. Ne 2019 realizza a Padova la personale “Cromogonie – Ritratto del Paesaggio interiore”, alle Scuderie di Palazzo Moroni a Padova. È tra le fondatrici del Cantiere delle Donne, think tank che supporta l’empowerment femminile e rilancia il tema della #rivoluzione gentile. Nel 2020 è coautrice del volume “La Scelta gentile”, l’incredibile avventura del Cantiere delle donne. Da anni è impegnata in una ricerca tra colore e suono, musica e pittura.

Silvia Pittarello è comunicatrice scientifica, blogger, copywriter, storyteller multimediale. Laureatga in filosofia della logica, con un Master in Comunicazione delle Scienze, insegna “Comunicazione coi nuovi media” al Master in Comunicazione delle Scienze dell’Università di Padova. In passato ha lavorato per l’assessorato alla cultura del Comune di Venezia, e ha seguito campagne elettorali di candidati alle comunali, alle regionali, alle politiche.

Daniela Rossi è professionista della scrittura. Scrive testi su commissione ed è consulente e curatrice editoriale indipendente. Laureata in Lettere Moderne con indirizzo storico artistico, ha conseguito il perfezionamento in Letteratura per l’infanzia, illustrazione ed editoria presso l’Università degli Studi di Padova. Ha insegnato per dieci anni “Storia della grafica e della grafica pubblicitaria” presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, approfondendo ricerche sulla comunicazione pubblicitaria di genere e degli stereotipi e intervenendo in convegni, conferenze e seminari.

Info web

https://www.facebook.com/events/541200521044678

https://www.facebook.com/libreriadonnePD