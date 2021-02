“La scelta del vino tra emozioni e condizionamenti” il webinar del Consorzio tutela vini Colli Euganei

Che cosa spinge un consumatore, magari giovane, millenial o generazione Z, a scegliere una certa bottiglia di vino? Il territorio di provenienza? Il vitigno? L’etichetta? Quali sono i contenuti e gli strumenti di comunicazione più adeguati che i produttori devono mettere in campo per rendersi visibili e interessanti?

Sono domande di marketing che in quest’anno di scarsa mobilità e di sentimenti incerti a causa della pandemia, sono ancora più d’attualità.

Se la situazione d’emergenza ha imposto nuovi modelli di consumo, altrettanto saranno necessari nuovi modelli di relazione con i diversi target di consumatori.

Con questa consapevolezza, il Consorzio tutela vini Colli Euganei organizza un webinar dal titolo

“La scelta del vino tra emozioni e condizionamenti”

Martedì 23 febbraio 2021 – ore 11.30

Il tema di accompagnare la scelta del vino fuori da stereotipi e luoghi comuni, sarà approcciato dal punto di vista delle neuroscienze, per capire come il nostro cervello reagisca agli stimoli prodotti dalle azioni di marketing.

Condurrà dunque l’incontro uno dei più autorevoli studiosi a livello internazionale della materia, Vincenzo Russo - Docente di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano. Direttore Scientifico del Centro di Ricerca di neuromarketing Behavior and Brain Lab IULM e del Master in Food and Wine Communication. Autore di “Comunicare il Vino” e Neuroscienze a Tavola” Ed. Guerini.

L’intervento del prof. Russo toccherà il tema della percezione dei consumatori nei confronti dei territori di produzione e delle loro caratteristiche (paesaggio, vitigni, brand aziendali, ecc.) e dei fattori che maggiormente stimolano interesse e emozioni.

Un approccio scientifico per capire e far conoscere la varietà dello straordinario patrimonio vitivinicolo del nostro Paese, che vanta oltre 500 denominazioni.

Interverranno:

Vincenzo Russo - Docente di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing – IULM

Fabio Piccoli – direttore responsabile Wine Meridian

Marco Calaon – Presidente Consorzio tutela vini Colli Euganei

Lisa Chilese – Responsabile della Promozione Consorzio tutela vini Colli Euganei

Con questo primo webinar il Consorzio tutela vini Colli Euganei intende costituire un osservatorio permanente sull’evoluzione dei modelli di consumo del vino e sulle strategie di adeguamento della promozione delle denominazioni.

