Scene di paglia 2021: tutti gli appuntamenti e il programma completo

Torna il teatro, dal vivo e da vivere: dopo lo stop forzato del 2020, Scene di paglia - Festival dei casoni e delle acque è finalmente pronto a partire con la dodicesima edizione.

Il Festival porterà in scena quindici, importanti spettacoli nei luoghi più significativi della Saccisica: una terra rigogliosa, ricca di fascino e di storia, incastonata tra la campagna padovana e la Laguna di Venezia.

Il Festival è un progetto condiviso, che nasce dall’intesa di sei Comuni della provincia di Padova, Piove di Sacco, Arzergrande, Brugine, Codevigo, Legnaro, Sant’Angelo di Piove di Sacco con la collaborazione del Consorzio di Bonifica del Bacchiglione.

La direzione artistica del Festival è affidata a Fernando Marchiori.

Anticorpi

Presenze e assenze, inclusività, diritti LGBTQ, il valore del lavoro - anche e soprattutto di quello culturale- sono tra le tematiche trattate da questa edizione, intitolata CORPI ANTICORPI. Quindici appuntamenti per tornare a godere dello spettacolo dal vivo, occasioni per ritrovare la fisicità dell’incontro, senza la distanza degli schermi, per ritrovare gli sguardi, le voci, le emozioni palpabili. Per tornare, soprattutto, a fare comunità attraverso il teatro, per trovare qui gli anticorpi della società contro le discriminazioni, le chiusure, le paure.

Spettacoli

Giovedì 1 luglio

I FIGLI DELLA FRETTOLOSA

COMPAGNIA BERARDI CASOLARI

Giovedì 1 luglio ore 21.15

Casone Ramei

via Ramei

Piove di Sacco

Venerdì 2 luglio

TEATRO FRA PARENTESI

MARCO PAOLINI

Venerdì 2 luglio ore 21.15

palazzo Jappelli

piazza Matteotti

Piove di Sacco

Sabato 3 luglio

UNA BALLATA DEL MARE SALATO

CÉSAR BRIE

Sabato 3 luglio ore 18.00

palazzo Jappelli

piazza Matteotti

Piove di Sacco

Sabato 3 luglio

MAD

MUSEO ANTROPOLOGICO DEL DANZATORE

BALLETTO CIVILE

Sabato 3 luglio ore 21.15

Casone Ramei

via Ramei

Piove di Sacco

Domenica 4 luglio

BOCCASCENA

CÉSAR BRIE

Domenica 4 luglio ore 11.00

palazzo Jappelli

piazza Matteotti

Piove di Sacco

Domenica 4 luglio

SPAESAGGI

ZELDA

Domenica 4 luglio ore 21.15

Scuderie la Gardesana

via Chiusa, 103

Sant’Angelo di Piove di Sacco

Lunedì 5 luglio

R.R.

FARMACIA ZOOÈ

Lunedì 5 luglio ore 21.15

palazzo Jappelli

piazza Matteotti

Piove di Sacco

Martedì 6 luglio

LA SCIMMIA

GIULIANA MUSSO

martedì 6 luglio ore 21.45

Posa degli Agri

via Orsaretto, 4

Polverara

Mercoledì 7 luglio

FAGIOLINO E LA GRU

TEATRO MEDICO IPNOTICO

Mercoledì 7 luglio ore 18.00

Casone Ramei

via Ramei

Piove di Sacco

Mercoledì 7 luglio

MARIO E SALEH

SCENA VERTICALE

SAVERIO LA RUINA

mercoledì 7 luglio ore 21.15

Idrovora di Santa Margherita

via Idrovora, 13

Codevigo

Giovedì 8 luglio

EL PESSECAN

ALVISE CAMOZZI

Giovedì 8 luglio ore 18

Casone Ramei

via Ramei

Piove di Sacco

Giovedì 8 luglio

L’INFERNO E LA FANCIULLA

PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO

Giovedì 8 luglio ore 21.15

Casone Azzurro

strada S. Marco, 9

Arzergrande

Venerdì 9 luglio

PANE E PETROLIO

TEATRO DELLE ARIETTE

Venerdì 9 luglio ore 20.00

Villa Roberti

via Roma, 96

Brugine

Sabato 10 luglio

MIO PADRE

ANDREA PENNACCHI

Sabato 10 luglio ore 21.15

Corte Benedettina

via Roma, 34

Legnaro

Domenica 11 luglio

ARLE-CHINO

SHI YANG SHI

Domenica 11 luglio ore 21.15

Casoni della Fogolana

via Cason delle sacche, 8

Codevigo

Orari

Tutti gli spettacoli serali avranno inizio alle ore 21.15, ad eccezione de La Scimmia, che andrà in scena alle 21.45 e di Pane e Petrolio, in programma alle ore 20.00. Gli spettacoli pomeridiani si terranno alle ore 18.00, mentre l’appuntamento con Boccascena di César Brie sarà la domenica 4 luglio, alle ore 11.00.

Ingresso

Ingresso gratuito

Boccascena, Mario e Saleh,

El Pessecan, Fagiolino e la gru

Ingresso 15 euro

Teatro fra parentesi

Ingresso 10 euro (prenotazione obbligatoria)

Pane e petrolio

Ingresso 5 euro

Tutti gli altri spettacoli

Prevendite

Teatro Filarmonico Piove di Sacco (Pd) da sabato 26 giugno martedì e giovedì ore 15.30 – 18.30 mercoledì e sabato ore 9.30 – 12.30

Online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it (l'acquisto online prevede il costo dei diritti di prevendita

Informazioni

Scene di paglia 2021 – XII edizione

Festival dei casoni e delle acque

1° luglio – 11 luglio 2021

Piove di Sacco, Arzergrande, Brugine, Codevigo, Legnaro, Sant’Angelo di Piove di Sacco

T. 049 970 93 19

C. 389 009 00 21

www.scenedipaglia.net

info@scenedipaglia.net

scene.dipaglia

@scenedipaglia

scenedipagliafestiva

In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno in locali al coperto. Per conoscere i luoghi contattare il servizio informazioni.

