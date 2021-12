“Lo schiaccianoci e il re dei topi” da Zurigo, in differita, sullo schermo del Piccolo Teatro

Martedì 28 dicembre, la tradizionale proiezione di un balletto natalizio sullo schermo cinematografico, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) quest'anno riguarda " Lo schiaccianoci e il re dei topi" in differita dalla Zurich Opernhaus (inizio ore 20.30).

Su musiche di P.I Tchaikoviskji , con coreografie di Christian Spuck, per regia e scene di Rufus Didwiszus

La presentazione (dal sito del distributore “Rising Alternative”)

A causa della musica fantasiosa di Ciajkovskij, Lo schiaccianoci e il re dei topi è una delle opere più popolari del repertorio di balletto, che ricorda immediatamente le scene di una stanza di Natale splendidamente decorata, la danza dei fiocchi di neve e il valzer dei fiori.

La trama de Lo schiaccianoci e il re dei topi è basata su una novella di E.T.A. Hoffmann, uno dei più famosi scrittori del Romanticismo tedesco.

Mentre la magistrale fiaba di Hoffmann salta virtuosamente avanti e indietro dal sogno alla realtà, nel suo adattamento come libretto di balletto

di Alexandre Dumas e Marius Petipa (conosciuto dai più), ha perso gran parte della sua oscura fantasia romantica.Christian Spuck, allora, qui tenta di prendere le distanze dalla versione Dumas/Petipas nella sua coreografia e mette l’origine letteraria al centro del suo balletto,

enfatizzando la natura fantastica dell’originale piuttosto che la deliziosa favola natalizia e riportando la favola della principessa Pirlipat, che si trasforma

in un mostro pazzo, come racconta ETA Hoffmann. Nella scenografia di Rufus Didwiszus, la bottega del padrino Drosselmeier si trasforma in un vecchio teatro di rivista, dove prendono vita i personaggi del balletto.

La coreografia di Spuck gioca con la ricchezza dei personaggi in E.T.A.

Il cosmo narrativo di Hoffmann, l’assurdità e l’umorismo esagerato che li abitano mentre allo stesso tempo guardano giù negli oscuri abissi del Romanticismo.

Prezzi

Intero 10 euro (+ diritti di prev.)

Ridotto (over 65 e studenti max 26 anni): 9 euro (+ diritti di prev.)

Associato “Piccolo Teatro” – Bambini 4/12 anni: 8 euro (+ diritti di prev.)

Prevendita

Online su https://www.liveticket.it/piccoloteatropadova

o nei seguenti punti vendita:

Cartoleria “c’era una volta”, Via Asolo 9, 35142 – di fronte al parcheggio del Piccolo Teatro (049.8803700) vedi su google maps

Cartoleria “Prosdocimi”, Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 10, 35122 vedi su google maps

Cartoedicola “Ruggero”, Via Armistizio, 289, 35142 (049.715469) vedi su google maps

Accesso possibile esibendo Green Pass e con mascherina, la cassa apre alle ore 19.45.

Info web

https://www.piccolo-padova.it/lo-schiaccianoci-e-il-re-dei-topi/

