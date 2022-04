"Schioppettino, Prepotto e Cialla: un connubio indissolubile", l'incontro e la degustazione al Barco teatro

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/682669399600174

Hai desiderio di fare un'immersione nella natura, di camminare tra i vigneti e sentire scorrere un torrente? Hai voglia di annusare l'odore della terra e del legno che brucia? Di raccogliere erbe spontanee? Parti e vai in quel di Prepotto, in questo magico angolo del Friuli orientale troverai questo e tanto altro.

Lo Schioppettino di Prepotto è il vino rosso prodotto esclusivamente in questo comune nei Colli Orientali, dove il vitigno Schioppettino è coltivato da sempre. Qui ha trovato una dimora di tal eccellenza, da motivare un gruppo di vignaioli a fondare un'Associazione per tutelarlo e promuoverlo.

A Prepotto, lo Schioppettino, chiamato anche "Ribolla nera" o "Pokalça", è un vitigno che si è conservato nei secoli, sopravvivendo alle travagliate vicende politiche ed economiche che hanno interessato questa terra di confine. Un vino "scoppiettante" come lo sono in bocca i suoi acini gonfi e maturi, un vino rustico ma anche scicchettoso del profumo che riporta ai frutti di bosco ed alla marasca, dalla seducente nota speziata.

Prima di "saltare in macchina" e partire per Prepotto, vieni a Barco Teatro Venerdì 29 aprile, dove Liliana Savioli assieme ai vignaioli dell'Associazione, ti faranno scoprire lo Schioppettino e questa terra di confine che non mancherà di stupirti.

Vini in degustazione:

Schioppettino di Prepotto 2019 - Spolert

Schioppettino di Prepotto 2019 - Pitticco

Schioppettino di Prepotto 2018 - Grillo Iole

Schioppettino di Prepotto 2017 - Vigna Traverso

Schioppettino di Cialla 2016 - Ronchi di Cialla

Schioppettino di Prepotto riserva 2011 - Ronc Soreli

Quota di partecipazione: 25 euro

La serata si svolgerà presso Barco Teatro in Via Orto Botanico 12 (Padova), in data 29 aprile alle ore 20:30.

L'ingresso è consentito a tutti coloro che sono provvisti di certificazione 2G (Super Green Pass).

Per info:

Mail: info@lamiacantina.it

Tel: 049 8801330

Per Info e Iscrizioni:

Mail: info@barcoteatro.it

Tel: 375 5764000

Info web

https://www.facebook.com/events/682669399600174

Foto articolo da evento Facebook