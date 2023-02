Esapolis presenta l'iniziativa "Science 4 women? Why not?!"

Sabato 11 febbraio 2023, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza il Servizio Pubblica Istruzione della Provincia di Padova, Esapolis - Il Museo Vivente degli Insetti organizzano l'iniziativa "Science 4 women? Why not?!".

Durante l’intera giornata tutte le studentesse, dalla I media alla V superiore, potranno visitare gratuitamente il Museo Esapolis (i minori devono essere accompagnati da un adulto pagante).

Alle ore 17 sarà anche possibile assistere a un evento speciale gratuito su prenotazione: "Essere scienziato e donna: la storia esemplare di Beatrice Gelber e le altre".

Quanto è stato difficile essere donna e scienziato e quanto lo è anche oggi? Incontro con Enzo Moretto, Direttore di Esapolis e responsabile Scientifico di Butterfly Arc, e Lucia Regolin, Professoressa presso il dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova. Verranno raccontate e discusse storie di scienziate come quella di Beatrice Gelber, una psicologa americana il cui lavoro innovativo sull'apprendimento associativo nei protozoi fu disconosciuto all’epoca dai colleghi scienziati: dimostrò che gli organismi unicellulari sarebbero in grado di apprendere con meccanismi simili a quelli degli organismi pluricellulari complessi, come i vertebrati.

Saranno presenti come testimonial alcune giovani ricercatrici. Per la prenotazione all'incontro: scrivere mail a segreteria@micromegamondo.com. La presentazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook attraverso il quale sarà possibile intervenire con domande.