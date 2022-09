Science4all: la festa della scienza, un’occasione per imparare divertendosi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/09/2022 al 02/10/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

In occasione degli 800 anni dell’Università di Padova, VenetoNight lascia il posto a un nuovo format: Science4all, la festa della scienza.

Science4All è un’occasione per bambine, bambini e adulti di imparare divertendosi, grazie a esperimenti, giochi, quiz, laboratori, visite guidate e dimostrazioni scientifiche.

Il programma e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito https://science4all.it .

Iniziativa realizzata con il sostegno e la collaborazione del Comune di Padova.

Dettagli

Al via la prima edizione di Science4All, la nuova manifestazione dell'Università di Padova che comunica la scienza in modo semplice e divertente.

Un’occasione imperdibile anche per le bambine e i bambini di sentirsi scienziati per un giorno e di poter imparare grazie a esperimenti, giochi, quiz, laboratori, visite guidate e dimostrazioni scientifiche alla portata di tutti.

La manifestazione fonde i format di Venetonight e KidsUniversity proponendo un unico e ricco cartellone di attività nella settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022, riservando il weekend alla cittadinanza, con centinaia di eventi a libero accesso.

Nei pomeriggi e nelle sere del 30 settembre e dell'1 ottobre le ricercatrici e i ricercatori dell'Ateneo incontrano tutti i curiosi nelle sedi di Palazzo del Bo, del Complesso Beato Pellegrino e del meraviglioso Orto botanico, patrimonio mondiale UNESCO. Mentre per la giornata conclusiva, domenica 2 ottobre, sono aperte al pubblico alcune sedi museali dell’Università, oltre all’Orto botanico stesso.

Per l'occasione, la Cucina del Teatro Anatomico ospita l'installazione aperta al pubblico Cercando il cuore, percorso artistico che raccoglie l'opera “Dinamica…cercando il cuore” di Alberto Biasi, Karsu di Biancarosa Volpe e “The Ghost Heart” di Giancarlo Signoretto, Agnese Tegon e Gino Gerosa.

Nelle mattine da lunedì 26 a venerdì 30 settembre la proposta è dedicata alle scuole, ad alunne e alunni delle classi terza, quarta e quinta delle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado. Un palinsesto che prevede 65 attività gratuite della durata di circa 90 minuti, organizzate su due turni (ore 9 e ore 11) e rivolte a gruppi di 20/30. Per le scuole l’Università apre le porte delle sue aule, dei dipartimenti e dei centri d'Ateneo, dei suoi palazzi, dei musei e dell'Orto botanico. Il programma è già consultabile e le scuole potranno iscriversi online dal 5 al 14 settembre. Per tutti i piccoli partecipanti è prevista inoltre un’indimenticabile cerimonia di “laurea” in piazza, a conclusione della manifestazione.

Programma per le scuole

L'iniziativa è parte del programma di eventi organizzati in occasione dell'Ottocentenario dell'Università ed è realizzata con il patrocinio del Comune di Padova.

Per maggiori informazioni: programma scuole - educational@unipd.it programma per tutti - scienceforall@unipd.it

Per informazioni

Science4all

sito https://science4all.it

https://www.padovanet.it/evento/iniziativa-science4all