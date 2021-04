La scienza nascosta a Padova: visita guidata attraverso la città

Una passeggiata per scoprire come alcuni luoghi che frequentiamo quotidianamente siano il risultato di una ricerca scientifica, nascosta, ma sotto i nostri occhi e...piedi: dal Liston in Piazza Garibaldi, alla sede dell'ex Accademia Delia fino alla Passeggiata dei Nobel. Non perdetela se volete scoprire una delle anime di Padova.

Appuntamento il 2 maggio 2021 10 Piazza Garibaldi (lato Prada)

costo: 12 euro adulti | 6 euro ragazzi fino 14 anni

Informazioni e contatti

Prenotazioni: