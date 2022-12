"ScienzaInScena": laboratorio di teatro al Musme

Siete a conoscenza della storia dell’Ospedale di San Francesco Grande, oggi sede del Musme? Magari ne avete sentito parlare… ma, conoscete davvero i suoi fondatori? E come ha fatto una donna a laurearsi per prima proprio all’università di Padova? Il Musme è pieno di storie che valgono la pena di essere raccontante: perché non farlo recitando? Grazie al teatro, faremo conoscenza di alcuni personaggi che hanno ispirato le sale del museo proprio per le loro gesta, rivivendo le loro storie proprio come se fossero là insieme a noi. Grazie a un percorso di propedeutica alla recitazione a cura dell’associazione Teatro Nove Vite, prepareremo uno spettacolo attraverso esercizi di gruppo, fondamenti della recitazione come uso della voce, presenza scenica e tanta voglia di mettersi in gioco!

Durata: 5 incontri a cadenza mensile da 1 ora e mezza ciascuno, con spettacolo finale.

Età: Ragazzi e ragazze delle scuole medie.

Date:

28.01.23 dalle 16 alle 17.30

18.02.23 dalle 16 alle 17.30

11.03.23 dalle 16 alle 17.30

01.04.23 dalle 16 alle 17.30

22.04.23 dalle 16 alle 17.30

13.05.23 spettacolo finale

Costo: 60 euro a partecipante. Minimo 7 partecipanti per avviare il laboratorio. Il biglietto include l’ingresso al museo. Non sono previsti accompagnatori.

Informazioni e contatti: https://www.musme.it/scienzainscena/.