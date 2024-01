Qual è il potenziale delle scienze umane nei luoghi di lavoro? In questo ciclo di 3 puntate, ci interrogheremo sull'impatto delle "competenze umanistiche" in azienda e non solo. Gli incontri si struttureranno in una prima parte di intervista con l'ospite del giorno, seguita da seconda parte di workshop.

Date e ospiti:

24/02 "Pratiche Filosofiche in azienda" con Sara Ferro: parleremo di come gli strumenti della filosofia possano essere applicati nel contesto delle aziende;

09/03 "Marketing etico" con Grazia di Sisto: capiremo cosa vuol dire fare marketing etico nella pratica, con un workshop centrato sui temi dell'inclusività;

23/03 "Copywriting tra presente e futuro" con Sandro La Gaccia: ci interrogheremo sul rapporto tra scrittore, pensiero critico, AI e condurremo un momento laboratoriale dedicato alle differenze tra i vari stili di scrittura.

Qui il link per iscriversi all'evento (gratuito): https://www.eventbrite.it/e/807084169477?aff=oddtdtcreator