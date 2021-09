Scopri Campodarsego 2021: tour a piedi, su due ruote e a sei zampe

Al via sabato 4 settembre le visite guidate di Campodarsego: quattro appuntamenti alla scoperta di luoghi, personaggi e curiosità di una città operosa. Due visite guidate (4 e 19 settembre) sono in bicicletta, adatte anche ad un pubblico di famiglie, le altre due (2 e 10 ottobre) sono rivolte ai residenti o a turisti di prossimità. L’ultima visita guidata, in particolare, è un tour a sei zampe, aperto anche ai cani. In quell’occasione sarà presente una educatrice cinofila.

Sabato 4 settembre ore 16

Tour in bicicletta: Tracce di Medioevo

Punto di ritrovo: Davanti al Municipio di Campodarsego

Itinerario: La visita guidata vi condurrà alla scoperta delle principali caratteristiche di Campodarsego. Il nostro punto di ritrovo sarà il centro di Campodarsego per un caffè e l’energia necessaria per affrontare il percorso. La prima tappa della pedalata ci condurrà fino a Torre dei Burri e da lì prenderemo la convergenza con il fiume Tergola. Seguiremo il corso sinuoso della pista ciclopedonale fino a raggiungere la Chiesetta del Panigale per una sosta e la visita. Poi nuovamente in sella alla bicicletta raggiungeremo la frazione di S.Andrea per la visita al Mulino Nalesso e un racconto sulle orme di Dante Alighieri. Ripresa la bici faremo ritorno a Campodarsego.

Modalità: Uso del giubbetto catarifrangente, fari (anteriore e posteriore) funzionanti e con pile di scorta, bicicletta in buono stato. Ogni partecipante compilerà un modulo di manleva e scarico di responsabilità.

Distanza: 18 km circa

Durata: 3 ore

Modalità di prenotazione: email info@visitapadova.it – 3394368067

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/516850916058435

Domenica 19 settembre ore 10

Tour in bicicletta dal centro di Campodarsego alla scoperta del Bosco del Vescovo

Punto di ritrovo: Gelateria Dolce Puro

Itinerario: Esclusivo tour in bicicletta nel territorio di Campodarsego. Seguendo il tracciato del Muson dei Sassi faremo una breve sosta alla scoperta di Torre dei Burri prima di raggiungere la località Bosco del Vescovo e visitare il Museo degli Alpini. Ad accompagnarci durante l’uscita una guida turistica e poi, presso il Museo degli Alpini, incontreremo la Sezione Alpini di Campodarsego.

Modalità: Uso del giubbetto catarifrangente, fari (anteriore e posteriore) funzionanti e con pile di scorta, bicicletta in buono stato. Ogni partecipante compilerà un modulo di manleva e scarico di responsabilità.

Distanza: 12 km circa

Durata: 2 ore e 30

Modalità di prenotazione: email info@visitapadova.it – 3394368067

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/533790611208148

Sabato 2 ottobre ore 9.30

Tour a piedi alla scoperta della figura del Beato Andrea Giacinto Longhin

Punto di ritrovo: Chiesa di Fiumicello

Itinerario: Visita guidata alla scoperta della figura del Beato Andrea Giacinto Longhin e passeggiata fino a Sant’Andrea di Campodarsego per una visita al Mulino Nalesso e al complesso del centro (chiesa e Villa Da Rio – in esterna) e rientro.

Distanza: 5 km

Durata: 3 ore

Modalità di prenotazione: email info@visitapadova.it – 3394368067

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1984924731684331/

Domenica 10 ottobre ore 16

Tour a sei zampe

Punto di ritrovo: Anima Cafè a Bronzola

Itinerario: Inedito tour a sei zampe nel parco artistico-naturalistico Tergolandia. La passeggiata di circa 2 km si svolge lungo il sentiero del Tergola e permetterà di scoprire un angolo di fiume davvero particolare e il piccolo gioiello della Chiesa del Panigale.

Ad accompagnarci in visita: una guida turistica e un’educatrice cinofila.

Sponsor: Pet Center Campodarsego

Partecipanti: massimo dieci cani

Modalità: guinzaglio e museruola (al bisogno), acqua e crocchette

Distanza: 4 km

Durata: 2 ore

Modalità di prenotazione: email info@visitapadova.it – 3394368067

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/175595551311142

