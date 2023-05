"Scopri i tuoi talenti!" con l'Associazione Padovaiuta

Esplora i tuoi talenti è un percorso esplorativo di 3 incontri rivoto alle donne interessate a reinvestire su di sé per consolidare la propria identità professionale. Il percorso ha come obiettivo il riconoscimento del proprio potenziale inespresso per imparare a valorizzarlo e intraprendere, così, una carriera di successo.

Attraverso la guida esperta della business coach Valentina Contini (docente, consulente aziendale e formatrice in marketing, comunicazione e vendite) verranno trattati i temi della ricerca attiva di opportunità lavorative, della corretta compilazione di un Curriculum Vitae, della preparazione ad un colloquio di lavoro e della gestione dei rapporti lavorativi.

Giovedì 25 maggio a Padova in via Altinate, 38 (interno 3) dalle ore 18 alle ore 19.30 per la serata di presentazione del percorso. Per info contattaci sulla nostra pagina facebook o instagram, per telefono al 349 8010818 o per email scrivendo a associazione.padovaiuta@gmail.com. La partecipazione è gratuita.