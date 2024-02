Scuola di coaching, corso per diventare coach professionista riconosciuto dall'associazione Coaching Italia

Il percorso di studio consente di sviluppare tutte le abilità fondamentali per gestire efficacemente la propria vita, offrire supporto agli altri, raggiungere la realizzazione personale o professionale e, solo se lo si desidera, intraprendere la carriera di Coach Professionista. Un Coach Professionista altamente qualificato è in grado di gestire relazioni di coaching mirate a sviluppare la crescita personale e a potenziare le performance.

Il Coach è un esperto del potenziale umano, fungendo da guida esperta per orientare le persone verso il conseguimento dei loro obiettivi futuri nelle sfere personale, professionale e sportiva. Il corso è riconosciuto da A.Co.I. Associazione Coaching Italia ai sensi della L. 4/2013 e nel rispetto della norma UNI 11601:2015.

Il percorso formativo di Formorienta è progettato per coloro che intendono utilizzare il coaching come strumento pratico per il miglioramento personale e professionale. Questo programma si rivolge a una vasta gamma di Persone, tra cui imprenditori, manager, consulenti, insegnanti, studenti, atleti, allenatori, team leader, psicologi, educatori e a chiunque desideri contribuire al benessere degli altri, migliorare se stessi e realizzarsi sia personalmente che professionalmente.

Il corso di formazione è rivolto a chi desidera:

Ottenere miglioramenti personali e professionali, crescita e realizzazione.

Apprendere le competenze per guidare un team di persone motivate e ispirate

Attuare i propri obiettivi e raggiungere il successo personale

Ritrovare nuova fiducia e ispirazione nella propria vita e carriera

Diventare un coach di se stesso ed applicare le tecniche di coaching per la propria crescita personale

Abbracciare con serietà e professionalità la carriera di Coach

Diventare un allenatore del potenziale e delle performance nel settore life coaching, business coaching e sport coaching

Lezioni in presenza a Padova. Le lezioni dei corsi si svolgono interamente in presenza a Padova presso la sede di Formorienta in Via Lisbona n. 7 Padova. Per chi lo desidera, le lezioni possono essere frequentate anche in videoconferenza live: https://www.formorienta.it/catalogo-corsi/corso-di-coaching-online-per-diventare-coach-professionista-scuola-di-coaching/.