A scuola di magia - Percorso interattivo per apprendisti maghi e streghe

Un'avventura straordinaria, dedicata ad apprendisti maghi e streghi: il percorso interattivo “A Scuola di Magia”, che si svolgerà sabato 2 e domenica 3 marzo nell'incantevole Castello di San Pelagio! «Vi aspettiamo nelle sale del Castello di San Pelagio per vivere una magica esperienza interattiva dedicata alla più famosa scuola di Magia e Stregoneria del Mondo! La scuola di magia più famosa del mondo arriva anche al Castello di San Pelagio! Preparatevi a conoscere i professori più amati, a fare lezione di pozioni ed imparare a duellare. Ma soprattutto, ad affrontare il male che si sta avvicinando sempre di più alla scuola… Sarete pronti a tutto? Afferrate le vostre bacchette… è l’ora della magia!».

Costo ticket:

Biglietto adulti: (> 11 anni): 12 euro

Biglietto baby : (2-11 anni): 10 euro

Gratis < 2 anni

La partecipazione è su prenotazione, e verrà garantito l’ingresso a massimo 80 persone per ogni turno. Per accedere al percorso bisognerà presentarsi 10 minuti prima dell’orario di entrata all’ingresso del Castello. Vi chiediamo di leggere attentamente i seguenti punti:

Il percorso è strutturato per i bimbi, ma adatto per un pubblico da 0 mesi a 100 anni: per tutti coloro che hanno voglia di abbandonare ogni pensiero ed entrare in un mondo magico

I bambini al di sotto dei 12 anni non potranno entrare da soli, ma devono esser sempre accompagnati: viene richiesto l’ingresso di almeno una persona adulta ogni 5 bambini

Il percorso è fattibile sia con carrozzine/passeggini per bimbi piccoli che per disabili

Sono ammessi cani, purché siano al guinzaglio e non siano cani molto “chiacchieroni”

Date:

2 e 3 marzo 2024. Orari di ingresso percorso:

Sabato 2 marzo: 14; 15; 16; 17; 18

Domenica 3 marzo: 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17

Il Ticket comprende:

Ingresso al percorso

Percorso interattivo

Un laboratorio per i bimbi

Chi partecipa al percorso ha diritto ad uno sconto del 50% sull'ingresso al museo. La direzione artistica del percorso interattivo è a cura della performer Maddalena Luppi. Evento realizzato in collaborazione con "L'Atelier di Giulia Eventi". Il Castello di San Pelagio si trova in Via S. Pelagio, 50, 35020 Due Carrare PD.