Un diario delle giornate del G8: “Se fate i bravi ”, la proiezione con il regista al Lux

Anteprima del film documentario di Stefano Collizzolli, scritto con Daniele Gaglianone e Fabio Geda, su Genova 2001, il sogno e la violenza. Alla presenza di Stefano Collizzolli.

È ancora possibile comprendere i fatti di Genova del 2001? Lo sguardo è sulle prospettive della memoria, attraverso generazioni a confronto. Gli avvenimenti del G8 divengono cronistoria amara e dolorosa del frantumarsi di un ideale, ma quel sogno è ancora vivo, perché presenti sono ancora i temi e i problemi di quei giorni..

Se fate i bravi, è un diario del G8 di Genova 2001, fatto vent'anni dopo, raccontando al presente un passato interrotto. La memoria è una cosa strana. Il G8 di Genova 2001 è stato raccontato molte volte, ma non ancora fino in fondo; come se fosse una storia da dimenticare.

Anche moltissime delle memorie individuali sono interrotte; come una ferita sepolta, una frattura che ci si scorda di avere, ma che quando cambia il tempo si sente. È quello che è successo agli autori ed ai testimoni del film.

Il film ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International Italia

Foto articolo da ocmunicato stampa