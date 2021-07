“Se mi vuoi bene” di F. Brizzi, proiezione agli impianti sportivi “A. Ceron” di Selvazzano

Sabato 31 luglio alle ore 21.15 agli Impianti Sportivi “A. Ceron” è in programma l’appuntamento di “Cinema… sotto le Stelle a Selvazzano!” con la proiezione del film “Se mi vuoi bene” di Fausto Brizzi con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Maria Amelia Monti, Lucia Ocone, Gian Marco Tognazzi. In caso di maltempo le proiezioni saranno realizzate all’interno della struttura sportiva.

Una storia che arriva al cuore

«Questo terzo film sotto le stelle – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – chiude la prima parte della nostra bella estate Selvazzanese. Un'altra storia poco conosciuta ma che arriverà al cuore di chi vorrà passare una serata all’aperto guardando un film di qualità che non mancherà di strappare qualche sorriso. La partecipazione del pubblico di domenica scorsa conferma il successo dell’iniziativa e ci auguriamo che si ripeta anche il prossimo sabato».

Il film

E’ la storia di Diego (Claudio Bisio), avvocato di successo, che decide di combattere la sua depressione aiutando le persone care intorno a lui. L'idea gli viene in seguito all'incontro con Massimiliano (Sergio Rubini), che nel suo negozio di Chiacchiere vende ormai solo sagge parole, ed Edoardo (Flavio Insinna). Purtroppo gli esiti della sua missione non sono positivi e sarà il suo nuovo amico Massimiliano a farlo riflettere e a fargli capire che per aggiustare le cose a volte basta semplicemente l'amore.

Ingresso

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria inviando la richiesta sms/WhatsApp al numero 3665736227. Ingresso fino ad esaurimento posti.

Eventi realizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.

Per Informazioni:

Biblioteca Melchiorre Cesarotti - Via Roma 32 Selvazzano Dentro

Tel. 049 8733897

Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Selvazzano che… Estate!

Info web

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=846&area=H

