Il 4 dicembre 2021 alle ore 21.30 "Seattle meets Los Angeles". Il grunge e l’alternative rock torna a Padova, arriva all’Arcella!

Live Music. Presso Teatro Centro San Carlo - Carlito’s Bar, Via Guarneri 22 Arcella, Padova.

Ingresso gratuito con Greenpass valido

Seattle, alla fine degli anni ‘80, fa esplodere in tutto il mondo un genere musicale leggendario: il grunge. Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam, e molte altre bands diventano il simbolo di un'intera generazione. Los Angeles, 2001: Chris Cornell, cantante dei Soundgarden, fonda gli Audioslave sulle ceneri dei Rage Against The Machine e li porta al successo mondiale.

Due iconiche città americane si “incontrano” il 4 dicembre 2021 al Teatro San Carlo Borromeo di Padova, per una serata all’insegna del grunge e dell’alternative rock con i JunkBox e gli Exploder.

Informazioni e contatti

Web: https://www.instagram.com/carlitos_bar_arcella/?hl=it.