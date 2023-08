Secret tour: Padova, tra le sue acque e giardini segreti

Fino ad un non lontano passato Padova era una cittadella completamente circondata da canali, una vera e propria città d’acque. In gran parte questi canali sono scomparsi per via del moderno sviluppo urbano ma in alcuni punti se ne può ancora ritrovare il fascino antico. Scopriremo anche tratti delle antiche cinte murarie e la sorpresa sarà poter visitare la Torre del Soccorso, un luogo poco conosciuto ma ricco di storia tutta da scoprire. Faremo, quindi, visita alla Massimago Wine Tower dove, se vorrete, potrete fermarvi ad assaporare quest’oasi di pace con un buon bicchiere di vino e qualche stuzzichino (non inclusi nel tour).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: www.venetosegreto.com/eventi/