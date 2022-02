”Segantini - Ritorno alla natura", la grande arte al cinema sullo schermo del Piccolo teatro

Martedì 22 febbraio nuovo appuntamento con "La Grande Arte al cinema" al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) e la proiezione del documentario ”Segantini - Ritorno alla natura" (ore 17 e 21.15).

Il docu-film offrirà la possibilità di scoprire la storia singolare e straordinaria di Giovanni Segantini, di cui attualmente in città è in corso una mostra, molto apprezzata, al Centro San Gaetano ("Romantici Segantini" fino al 5 giugno), in particolare sulla sua innata capacità di sentire la natura come fonte d’ispirazione artistica e spirituale, guidandoci attraverso opere come La Ragazza che fa la calza (della Kunsthaus di Zurigo) Le due madri, L’amore alla fonte della vita e L’Angelo della Vita (della Galleria d’Arte Moderna di Milano), Mezzogiorno sulle Alpi e il celebre Trittico della Natura (custodito a St. Moritz).

Nato ad Arco di Trento, di umili origini e con un tortuoso percorso di vita, Segantini riuscirà a diventare uno dei pittori più autentici dell’Ottocento italiano, pur spegnendosi ad appena 41 anni.

Attraverso le strade, i borghi, le valli e i paesaggi alpini che segnarono l’opera e l’anima di un artista capace di colpire anche Vasilij Kandinskij (che confrontandolo con Rossetti e Böcklin, disse che Segantini, pur sembrando il più materiale dei tre, “adottò forme naturali definite, elaborate fin nei minimi particolari e (…) seppe creare figure astratte. Per questo, forse, è interiormente il meno materiale”), il documentario restituirà il ritratto di un uomo complesso, ricostruendo gli scenari della sua vita, mostrandone le opere, i colori e le scelte artistiche e interrogandosi su pensieri e ricordi di chi ha conosciuto e studiato a fondo il pittore trentino.

L’interpretazione di Filippo Timi, che dà voce e volto a Segantini in alcune ricostruzioni storiche realizzate appositamente per questo film, mostrerà l’intensità delle lettere autografe del pittore e del suo sentire. Tra gli interventi d’eccezione, anche quello della nipote Gioconda Segantini, di Annie-Paul Quinsac, massima esperta dell’arte segantiniana, di Franco Marrocco, direttore dell’Accademia di Brera e di Romano Turrini, storico di Arco.

Biglietti: euro 8; ridotti euro 7; ragazzi e soci euro 6.

